A batida foi no km 534, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sentido BH

Um acidente entre ônibus e caminhão complica o trânsito na BR-040, na altura do Bairro Jardim Canadá, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta segunda-feira (1º/4). A batida foi no km 534, próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no sentido BH. Três pessoas foram resgatadas em estado grave e levadas para o Hospital João XXIII.

O motorista do caminhão relatou ao Corpo de Bombeiros que seguia na rodovia quando um carro de passeio freou repentinamente e ele freou também para evitar um impacto. O condutor do ônibus, que seguia atrás, não conseguiu parar a tempo e bateu na traseira do caminhão.

Com a batida, o caminhão foi projetado para fora da pista e parou na vegetação na marginal da BR. O ônibus levava 43 passageiros e dois motoristas. Entre as três pessoas foram que foram socorridas, uma mulher, de 44 anos, ficou presa entre os bancos e precisou ser retirada pelas equipes dos bombeiros. Além dela, mais duas vítimas foram levadas para o Hospital João XXIII.

Durante o atendimento à ocorrência, a rodovia ficou parcialmente interditada, com apenas uma faixa liberada no sentido BH.



Por volta das 9h, a pista foi liberada. Há 11 km de lentidão no local.