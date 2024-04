Vários banhistas acompanharam o resgate do turista em uma praia de Piúma

Um homem de 63 anos, natural de Manhuaçu, cidade da Zona da Mata mineira, morreu afogado em uma praia de Piúma, no Espírito Santo, nesse sábado (30/3). De acordo com o portal "Notícias do ES", o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros, mas o turista acabou morrendo.

O homem estava na cidade para aproveitar o feriado da Semana Santa. Ainda segundo o portal, a vítima se afogou e foi resgatada por dois mergulhadores. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim e já foi liberado. O turista estaria com um grupo de outras 47 pessoas na cidade litorânea.