Uma família de Montes Claros, no Norte de Minas, teve um grande susto na tarde desse sábado (30/3), quando encontrou uma jiboia de 1,3 metros dentro de uma máquina de lavar roupas na área de serviço da casa. O caso ocorreu no bairro Planalto.

A serpente foi vista pela família no quintal da residência e se escondeu dentro da máquina. Apesar de não ser venenosa, a cobra, da espécie 'Cipó', chamou a atenção pela sua coloração, agilidade e tamanho. Os moradores, surpresos com a presença do réptil em um local tão inusitado, acionaram os bombeiros para realizar a captura do animal.

Conhecida também como cobra verde, a espécie tem um tamanho mediano, atingindo cerca de 1,5 m de comprimento, são muito agitadas e velozes. Geralmente, fogem no momento em que são avistadas, porém, quando acuadas, elas atacam com extrema agilidade. Mas são inofensivas para os seres humanos.



Depois de capturada, a jiboia foi solta em uma área de preservação natural, longe da zona urbana. O Corpo de Bombeiros reforça que, embora a cobra não seja uma cobra peçonhenta, sua picada é extremamente dolorida e pode evoluir para um quadro de infecção e de cuidados médicos. Por isso, em caso de emergências envolvendo serpentes, o recomendado é ligar para o 193.

'Cobra do bem' é encontrada em garagem



Na sexta-feira (29/3), outra cobra, desta vez da espécie “muçurana”, foi encontrada na garagem de uma casa em Montes Claros. O animal, que mede cerca de 2 metros, foi resgatado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Conhecida popularmente como "cobra preta", apesar de assustadora pelo seu tamanho, a muçurana não é venenosa. Também é inofensiva para humanos – por isso, curiosamente, é conhecida como “cobra do bem”. Ela mede cerca de 1,5 m, mas pode alcançar até 2,5 m na vida adulta.

Dependendo da espécie, pode ter hábitos diurnos ou noturnos e costuma viver em matas e no meio da vegetação rasteira e fechada, perto de rios e lagoas. Outra característica interessante é que ela muda de cor ao longo da vida, indo de rosa claro e laranja quando jovem até azul escuro e preto na fase adulta.

(Com informações de Luiz Ribeiro)