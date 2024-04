Os valiosos ensinamentos de uma professora, tanto em sala de aula como fora dos portões da escola, se mantêm vivos para honrar sua memória e multiplicar as lições de solidariedade. Neste Domingo de Páscoa (31), um grupo de voluntários, tendo à frente o atleta profissional e professor de artes marciais, Jean-Marcos Emmanuel Soares D’Cruz, de 31 anos, distribuiu 5 mil ovos de chocolate em comunidades de Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A ação começou às 7h na Vila Iris, na sede municipal, e às 11h30, depois de passar pelo Bairro Duquesa II e uma área de ocupação, reuniu centenas de pessoas, especialmente crianças, na Praça da Pedra Bonita, no Bairro Duquesa I, no distrito de São Benedito.

"Esta ação solidária começou com minha mãe, a professora Márcia Maria Soares, que faleceu de câncer há dois anos. Durante 32 anos, ela fez a distribuição de ovos de Páscoa, bolo e sorvete, e também a festa de Natal para as crianças da escola onde era diretora”, conta, com alegria, Jean-Marcos, conhecido por Caveira, atleta profissional e professor de MMA, muay thai e jiu-jitsu, e dirigente do projeto social Natus Vincere (Nascido para vencer), criado por ele há seis anos, em Santa Luzia. "O projeto contempla aulas gratuitas de artes marciais", disse o professor.

Leia: Histórias de ressurreições baseadas na fé

Morador do Bairro Chácaras Santa Inês, no distrito de São Benedito, Jean-Marcos conta que, dos 5 mil ovos distribuídos, 4 mil foram confeccionados pelos voluntários do projeto, a partir de doações, e 1 mil adquiridos. “Compramos um chocolate da melhor qualidade para fazer os ovos, pois minha mãe dizia que ‘não se deve dar aos outros aquilo que você não consome’”. Determinado a preservar a ação iniciada pela professora Márcia, o atleta promove a distribuição de chocolates pela segunda vez – no ano passado, foram entregues 2,3 mil.

Brilho nos olhos

Eram 11h30, quando Jean-Marcos e o grupo de voluntários, um deles vestido de coelho, começaram a distribuição dos ovos de Páscoa. As embalagens laminadas fizeram brilhar o olhos de Antônio Pedro da Silva, de 8 anos, um dos primeiros da fila. Acompanhados da mãe, Rachel Alves Ferreira, Pedro Henrique, de 7, e Miguel, de 5, agradeceram o presente. E, gritando bem alto "Feliz Páscoa", estavam, sorridentes na fila, os irmãos Maria, de 7, e Pablo, de, 6, ao lado do amiguinho Emanuel, de 5, que foi com a mãe Cláudia Rosana Santos Magalhães.



De uma família de cinco irmãos, Jean-Marcos fala com imenso orgulho da educadora Márcia Maria Soares, que foi diretora da Escola Municipal Lafaiete Gonçalves, no Conjunto Palmital. “Minha mãe atuou na educação por mais de três décadas. Era uma mulher fantástica, que nos deixou muitas lições, incluindo a de solidariedade. Também era atleta, praticava tae-kwon-do, mas deixou o esporte de lado para fazer uma pós-graduação e buscar novos caminhos, afinal, somos cinco filhos.”

Ao lado da namorada Claryssa Leila Pereira Nascimento, Jean-Marcos está certo de que, se depender dele, a ação vai continuar na Páscoa e no Natal, com o lema "Dando continuidade ao trabalho de uma vida". Como as escolas não têm recursos para tais ações, a não ser na Semana da Criança, ele pretende mobilizar parceiros para não deixar a garotada de mãos vazias. “Minha mãe comprava caixas de bombons, bolos e sorvete com seu próprio salário, para fazer a festa da meninada na escola. Vamos honrar sua memória e seus objetivos.”