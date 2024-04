O caminho do interior de Minas Gerais rumo a Belo Horizonte é de lentidão e congestionamento, na tarde deste domingo (31/3) de Páscoa, último dia do feriado prolongado de Semana Santa, nas princiais rodovias que cortam o estado. Motoristas também encontraram interdições em decorrência da má conservação das pistas.

Na BR-381, a fila de carros se estende entre os km 511, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e o km 500, próximo de Betim, segundo a concessionária Arteris Fernão Dias, que administra o trecho da rodovia entre Minas e São Paulo. O congestionamento na 381, em Betim, se estende até o bairro Citrolândia, sentido BH, e acumula mais de oito quilômetros de pontos de lentidão.

O intenso tráfego também é registrado entre o trevo de Ravena, distrito de Sabará, e a capital mineira, desde o início desta tarde. Motoristas que trafegam pela região enfrentam mais de 15 quilômetros de congestionamentos. Também há registro de engarramento na BR-381 entre o km 478 ao km 477,2, em Contagem, também na Grande BH.



Já na BR-040 também há vários pontos de fluxo intenso e longas filas de congestionamento no fim da tarde deste domingo. Na passagem pelo Km 510, em Ribeirão das Neves, um engavetamento interdita parcialmente a pista, no sentido BH, e já resulta em mais de 15 quilômetros de congestionamento. Outro ponto de fluxo intenso é no km 554, em Nova Lima, onde os motoristas enfrentam mais de 12 quilômetros de retenção.

Também há relatos de trânsito lento a partir do trevo de Caeté, indo até o Anel Rodoviário da capital. A tarde também é marcada por congestionamento na BR-262, em Juatuba, na Grande BH, nas proximidades da MG-050.

Pontos de interdição nas estradas

Minas Gerais tem 41 pontos de interdição em rodovias federais e estaduais, segundo levantamento do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DER-MG) e da Polícia Militar Rodoviária (PMRv). A maior parte de bloqueios acontecem nas regiões Central e Zona da Mata.

Os impedimentos são, em sua maioria, parciais e em decorrência de desmoronamento de pontes, queda de barreiras, erosão e afundamento da pista e alagamentos.

Nas rodovias estaduais, são pelo menos 36 pontos interditados parcialmente e dois totalmente interditados — os outros bloqueios são em trechos federais. O primeiro fica em Teófilo Otoni, na LGM 689, altura do KM 34. No local, o trânsito foi interrompido devido a erosão na pista. Já na MG-430, no KM 10, próximo a Igaratinga, o tráfego foi bloqueado devido à queda de uma ponte sobre o Rio São João.





Acidentes marcam feriado de Páscoa







Em quatro dias, ao menos três pessoas morreram e 39 ficaram feridas em acidentes de trânsito nas rodovias mineiras durante o feriado prolongado. As ocorrências foram registradas pelo Corpo de Bombeiros desde a manhã de quinta-feira (28/3), quando a população aproveitou o recesso para viajar.

Nesse sábado (30/3), um motorista de 29 anos morreu em uma batida com caminhão na BR-040, próximo a Conselheiro Lafaiete, Região Central de Minas Gerais. Com o impacto da batida, o automóvel, do modelo Fiat Uno, se partiu ao meio.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu quando o carro, por razões ainda desconhecidas, rodou na pista e colidiu de frente com o caminhão. Imagens feitas por testemunhas que transitavam na pista mostram a extensão da destruição, com destroços espalhados pelo local do acidente.