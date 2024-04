Familiares e amigos de Heleno Veggi Dumbá se reuniram, na manhã deste domingo de Páscoa (31/3), para dar o último adeus ao médico mineiro de 35 anos, vítima de uma tentativa de assalto em São Paulo (SP), na noite dessa sexta-feira (29/3). O corpo será sepultado nesta tarde em Muriaé, na Zona da Mata Mineira, cidade natal do psiquiatra.

A cerimônia fúnebre teve início às 10h, no cemitério Senhor do Bonfim. Já o sepultamento foi marcado para às 16h, no cemitério Jardim da Paz, no mesmo município. Heleno foi encontrado morto dentro do próprio carro, estacionado em uma rua na Brasilândia, na zona norte de São Paulo, cidade onde morava há anos.

Por meio das redes sociais, a família de Heleno pediu que os presentes no enterro comparecessem vestidos de preto, como forma de expressar a sua indignação diante do trágico acontecimento que tirou a vida do médico. “Quem puder ir de preto para manifestar nossa tristeza por um crime sem sentido”, escreveu o pai de Heleno nas redes sociais.

As investigações do caso, conduzidas pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), seguem em andamento e, até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.

Médico mineiro morre em tentativa de assalto

De acordo com a SSP-SP, a Polícia Militar foi acionada por volta das 21h44 e encontrou a vítima já morta dentro do veículo. Procurado pela reportagem do Estado de Minas, o órgão, no entanto, não detalhou a dinâmica e motivação do crime.

Conforme o Boletim de Ocorrência, testemunhas teriam visto três homens armados abordarem o médico, logo após ele ter estacionado na Rua Pedro Pomar. Os suspeitos fugiram a pé, levando somente a chave do carro de Heleno. O celular e outros pertences pessoais da vítima foram apreendidos, e a perícia foi acionada.

O caso foi registrado como latrocínio – roubo que tem por resultado a morte – pelo 72° Distrito Policial de Vila Penteado.

'Golpe do amor'





A principal suspeita da polícia é a de que Heleno tenha sido atraído ao local por meio de encontro marcado em aplicativos de relacionamento e tenha sido vítima do chamado "golpe do amor", crime que consiste no uso de identidades falsas para atrair pessoas e, em seguida, ganhar dinheiro com roubo, fraude ou extorsão.

As autoridades, inclusive, admitiram à reportagem da Folha de São Paulo que o local onde a vítima foi encontrada é conhecido por ser utilizado por criminosos para esse tipo de crime, do falso encontro pelo aplicativo.



(Com informações de Folhapress)