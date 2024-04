Vítimas conseguiram sair sozinhas depois do veículo em que estavam capotar às margens da MG-050, no Centro-Oeste de Minas

Um carro capotou na tarde deste domingo (31/3) depois de o motorista do veículo perder o controle da direção em uma curva na MG-050, próximo ao trevo de Pedra do Indaiá e Itapecerica, no Centro-Oeste de Minas. O acidente, na altura do km 165, deixou três pessoas feridas.

O carro parou com as rodas para cima, fora da pista, às margens da rodovia. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, apesar da gravidade do acidente, o motorista, de 62 anos, e duas passageiras, de 63 e 53 anos, conseguiram sair sozinhos do automóvel.

Uma das passageiras, de 53 anos, sofreu uma lesão na clavícula direita. As vítimas, que moram em Divinópolis, na região Central de Minas, foram socorridas pelos bombeiros, mas recusaram atendimento médico.

A sinalização da via foi feita pela equipe da concessionária Nascente das Gerais, que administra o trecho do acidente.