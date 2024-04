Ao menos duas pessoas ficaram feridas em acidentes envolvendo carretas em rodovias que passam pelo Norte de Minas Gerais, nesse sábado (30/3). A primeira ocorrência aconteceu na BR-356, em Montes Claros, por volta das 15h. Já a segunda, foi uma hora mais tarde, por volta das 16h, na BR 251, em Francisco Sá.

Na primeira, o Corpo de Bombeiros foi acionado devido a um suposto derramamento de óleo da pista, na altura do KM 4 da rodovia. Ao chegar no local, os militares encontraram uma carreta tombada à margem da pista.

O motorista foi conduzido para uma unidade de saúde pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Seu estado de saúde e identidade não foram informados.

O veículo estava carregado com placas de ferro, aparentemente para serem utilizadas na indústria automobilística, e a carga ficou sob a responsabilidade de uma equipe que se apresentou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) como representante da seguradora.

Apesar das informações prestadas pelo solicitante, não houve derramamento de óleo sobre a pista. A equipe da Polícia Rodoviária Federal que permaneceu no local assumiu o controle do trânsito e, posteriormente, autorizou o trabalho de liberação da pista por uma empresa de Auto Socorro.

Visando prover a segurança durante a operação, os bombeiros desligaram os cabos das baterias da carreta, com objetivo de eliminar o risco de incêndio durante seu destombamento.

Acidente na BR-251

Em Francisco Sá, na BR-252, na altura do KM 458, outra carreta tombou impedindo parcialmente o trânsito. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local do acidente, o motorista já havia saído do veículo. Ele sofreu ferimentos leves e foi atendido por uma equipe do SAMU.





A carreta estava carregada com materiais diversos, em grande parte embalagens. Houve um grande derramamento de óleo sobre a pista. Para conter o perigo de derrapagem foi feito o uso de serragem para absorver o óleo.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que estava presente no local, assumiu o controle do trânsito e após o trabalho de liberação da pista, o fluxo de veículos voltou ao normal nos dois sentidos.