Minas Gerais tem 41 pontos de interdição em rodovias federais e estaduais. A maior parte de bloqueios acontecem nas regiões Central e Zona da Mata. Os impedimentos são, em sua maioria, parciais e em decorrência de desmoronamento de pontes, queda de barreiras, erosão e afundamento da pista e alagamentos.





Apesar de ainda não ter sido incluído à lista atualizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-MG), Polícia Militar Rodoviária e Comando de Policiamento Rodoviário - CPRv, uma erosão na BR-262, na altura do KM 130, provocou um acidente envolvendo um ônibus de viagem, na madrugada desta sexta-feira (29/3). Conforme o Corpo de Bombeiros, o veículo tombou na marginal devido ao ponto de má conservação da pista.

Vinte e quatro pessoas estavam no veículo no momento do tombamento. Ainda segundo os militares, apenas três solicitaram atendimento por estarem com ferimentos leves ou mal estar, causado pelo susto provocado pelo acidente.

Interferência das chuvas

Na MGC-135, na altura do KM 28, em Montalvânia, na Região Norte do estado, as fortes chuvas fizeram com que uma lagoa de um terreno próximo a rodovia enchesse e alagasse a via. Com o transbordamento, a água fica represada na pista de rolamento por cerca de 300 metros. Ainda conforme o registro policial, o Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER-MG) foi acionado e afirmou que, apesar do período chuvoso, irá fazer obras de contenção no local.

Os temporais também causaram danos na MGC-135, no KM 39, próximo a Monte Rei, também no Norte do estado. No local, dois buracos se abriram na pista de rolamento, um em cada sentido da via, devido ao grande volume de água.

Já na BR-040, no km 507, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, o trânsito está parcialmente interditado no sentido Rio de Janeiro, devido a um deslizamento do acostamento sobre a faixa da direita.

De acordo com o mapeamento, até esta quarta-feira havia dois bloqueios totais nas rodovias que cortam Minas. O primeiro fica em Teófilo Otoni, na Região do Vale do Mucuri, na LGM 689, altura do KM 34. No local, o trânsito foi interrompido devido a erosão na pista. Já na MG-430, no KM 10, próximo a Igaratinga, o tráfego foi bloqueado devido à queda de uma ponte sobre o Rio São João.

Rodovias estão em interdição parcial em Minas Gerais:

MGC-135 / KM 28 - Em Montalvânia - Pista alagada



MGC-135 / KM 39 - Próximo a Monte Rei - Buracos na pista



AMG-3225 / KM 28 - Em Pai Pedro - Desmoronamento da ponte de acesso a cidade. Trânsito fluindo em meia pista



LMG-625 / KM 39 - Em Curral de Varas - Ponte danificada. Tráfego apenas de veículos pequenos. Trânsito em meia pista



MGC-122 / KM 248 - Em Montes Claros - Ponte com dano na cabeceira e rodovia alagada com danos na pista



MG-129 / KM 80 - Entre Santa Bárbara e Catas Altas - Pista cedeu e a ponte foi interditada. Tráfego interditado para veículos acima de 12 toneladas



MG-108 / KM 229 - Próximo a Lajinha, na divisa com o Espírito Santo - Erosão na pista



AMG-2985 / KM 03 - Próximo a Morro Sêco - Afundamento parcial da pista de rolamento



MGC-482 / KM 214 - Entre Catas Altas da Noruega e Piranga - Queda de encosta, queda de árvore. Fluxo em meia pista. Risco de novos deslizamentos no local.



MGC-482 / KM 220 - Próximo a Piranga - Queda parcial da pista. Trânsito fluindo em meia pista



MG-132 / KM 61 - Entre Cipotânea e Alto Rio Doce - Deslizamento de terra com risco de erosão da pista. Fluxo em meia pista



BR-494 / KM 178 - Próximo a Ritápolis - Erosão e afundamento da pista e queda de barreira



AMG-420 / KM 21 - Próximo a Sra. Dos Remédios - Queda parcial de pista de rolamento



MG-135 / KM 9 - Entre Barbacena e Antônio Carlos - Afundamento da pista com grande risco do asfalto continuar cedendo



MG-452 / KM 12 - Entre Paiva e Oliveira Fortes - Erosão na pista em decorrência das chuvas



MG-452 / KM 15 - Entre Paiva e Oliveira Fortes - Erosão na pista em decorrência das chuvas



MG-452 / KM 23 - Próximo de Oliveira Fortes - Erosão e desmoronamento da pista



MG-129 / KM 179 - Em Conselheiro Lafaiete - Afundamento do asfalto devido a queda de barranco



MG-010 / KM 136 - Próximo a Conceição do Mato Dentro - Queda de barreira



MG-010 / KM 200 - Em Itapanhoacanga - Queda de barreira/pedra



LMG-601 / KM 60 - Próximo a Mata Verde - Erosão na margem da pista



LMG-601 / KM 58 - Próximo a Mata Verde - Erosão na margem da pista



LMG-677 / KM 7 - Entre Lelivéldia e Virgem da Lapa - Erosão na margem da pista



MG-114 / KM 40 - Próximo a Virgem da Lapa - Afundamento de pista



MG-114 / KM 41 - Próximo a Virgem da Lapa - Afundamento de pista



MG-114 / KM 42 - Próximo a Virgem da Lapa - Erosão no asfalto



MGC-367 / KM 320 - Próximo a Virgem da Lapa - Erosão no asfalto



MGC-367 / KM 329 - Próximo a Virgem da Lapa - Erosão e trincas no asfalto



MG-105 / KM 192 - Próximo a Pavão - Afundamento da pista



MGC-418 / KM 35 - Próximo a Mayrink - Erosão no acostamento



MG-105 / KM 35 - Em Teófilo Otoni - Erosão do asfalto



MGC-265 / KM 90 - Em Tocantins - Queda de barreira

BR-354 / KM 550 - Próximo a Campo Belo - Erosão às margens da via



MG-170 / KM 24,8 - Em Lagoa da Prata - Trânsito em pare e siga. Em abril de 2022 foi construída ponte provisória para liberação do tráfego, mas estrutura suporta apenas um veículo por vez



MG-164 / KM 233 - Próximo a Itapecerica - Erosão ocupando o acostamento e parte da via



BR-116 / KM 280,9 - Próximo a Teófilo Otoni - Erosão em alça de acesso ao túnel para aeroporto



BR-040, km 507, Ribeirão das Neves - Interdição parcial, sentido crescente DF-RJ, deslizamento do acostamento e faixa da direita



BR-116, km 280,9, Teófilo Otoni - Interdição da alça de acesso ao túnel, sentido aeroporto de Teófilo Otoni

BR-116, km 141, Ponto dos Volantes - Interdição parcial, sentido decrescente (Bahia), Parte da pista cedeu e o trânsito está fluindo em meia pista

Rodovias com interdição total em Minas Gerais: