Um agente da Guarda Municipal de Belo Horizonte agiu com violência durante abordagem a uma mulher em um posto de saúde do Bairro Alto Vera Cruz, Região Leste da capital, nesta quinta-feira (28/3). No vídeo, ele aparece com uma arma de choque apontada para a mulher, que seria paciente em busca de atendimento.

Pelas imagens, é possível ver que o guarda usa o equipamento e imobiliza a mulher na parede. Em seguida, ela é jogada no chão e o choque continua a ser disparado. Pessoas que estavam no local gravaram a cena e reclamam do tratamento dado à mulher. Alguns homens tentam impedir a agressão e uma mulher, que parece ser agente do posto, também chega para intervir.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte disse lamentar o ocorrido e repudiar a atitude do agente da Guarda Municipal “que é orientado e treinado a agir sempre observando a legalidade e o respeito aos direitos humanos.”

A PBH informa ainda que o “agente será afastado das suas funções até que a Corregedoria da Guarda Civil Municipal apure o caso com rigor". A reportagem procurou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) e aguarda retorno sobre o caso.