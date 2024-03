*Gustavo Werneck e Túlio Santos

Terra de fortes tradições religiosas, com destaque para a Semana Santa e seus ritos, a tricentenária Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), guarda um momento emocionante na véspera da Sexta-feira da Paixão: a abertura do Santo Sepulcro.

Nesta quinta-feira (28/3), na Igreja São Francisco, no Centro Histórico, houve o ritual que remonta ao século 19, com a presença de religiosos e leigos. Há muitas versões para a origem da cerimônia, mas apenas uma certeza: é fruto da devoção popular.

Na cerimônia iniciada às 15h e considerada única no país, o titular da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, padre Wellington Eládio Faria, explicou que há muitas histórias envolvendo a Abertura do Santo Sepulcro.

“Mas não há nada de concreto nessa história, nada comprovado, só mesmo que vem da devoção popular. Na verdade, ocorre o velório de Jesus”, diz o pároco. A Igreja São Francisco está vinculada à Paróquia Nossa Senhora do Rosário e à Arquidiocese de BH. Esteve presente também o titular da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, padre Eribaldo Pereira dos Santos.

A moradora Virgínia Diniz Gonçalves, de 58 anos, aposentada, levou a neta Júlia, de 9, que não conhecia o ritual, e a sobrinha Ana Tereza, de 8. “É uma tradição muito antiga da nossa cidade, que tem muitas histórias. O povo de Sabará mantém viva esse celebração”, destacou a aposentada.

A exemplo de muitos fiéis, ela preservou outro costume: o de trocar uma moedinha por outra, que fica num pratinho ao lado do esquife. “Aprendemos desde cedo que traz prosperidade.”

Logo depois do ritual do santo Sepulcro, teve início a vigília, com pessoas da paróquia se revezando na guarda. Participam as confrarias do Senhor Morto e Nossa Senhora das Dores.

HISTÓRIA

Pesquisador da história de Sabará, José Bouzas, residente no Centro Histórico, conta que a abertura começou no século 19 e ressalta o surgimento do ritual na fé do povo. "Há muitas versões para esse fato, mas nada de concreto. O certo mesmo é que nasceu da devoção popular em Sabará".

O certo é que a Abertura do Santo Sepulcro, na quinta-feira, intriga visitantes e desperta a curiosidade por uma questão cronológica: Cristo foi crucificado e morreu na Sexta-feira da Paixão, enquanto o sepulcro (sepultura) é aberto na véspera.

Na boca do povo, circulam algumas explicações para o fato tão inusitado. Dizem que, nos tempos coloniais, a vila tinha muitos escravos, que trabalhavam na Sexta-feira Santa para tirar leite – assim, preferiam iniciar a vigília e fazer a abertura do sepulcro na véspera. Também reza a lenda que, nos primórdios, lá no século 19, leigos quiseram fazer o “velório” da Jesus, mas, para não coincidir com o calendário da Igreja, decidiram fazer na véspera da Sexta-feira da Paixão.

Programação



Veja as cerimônias desta Sexta-feira da Paixão até Domingo da Ressurreição, em Sabará (RMBH)

Sexta-feira da Paixão, dia 29

4h – Via-sacra da Penitência, com saída do adro da Igreja São Francisco

14h – Sermão das sete palavras, na Igreja Nossa Senhora do Carmo e na Matriz Nossa Senhora da Conceição

15h – Adoração da cruz, nas Igreja Nossa Senhora do Carmo e Matriz Nossa Senhora da Conceição

19h30 – Encenação dos quadros vivos da Paixão e Morte de Nosso Senhor, no adro da Matriz Nossa Senhora do Rosário

21h –Crucificação e Descendimento da cruz, no adro da Igreja São Francisco

21h30 – Procissão do Enterro, saindo do Largo São Francisco.

Sábado Santo, dia 30

19h – Bênção do fogo e vigília pascal, no adro da Matriz Nossa Senhora do Conceição e no adro da Igreja São Francisco.

Domingo da Ressurreição, dia 31