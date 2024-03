Orações, demonstrações de fé e muita emoção. Na manhã desta Quinta-feira Santa (28), religiosos e leigos participam da tradicional Missa da Unidade, na Catedral Cristo Rei, em construção no Bairro Juliana, na Região Norte da capital, com um motivo especial para homenagens. O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, dom Walmor Oliveira de Azevedo, comemora 20 anos à frente da Arquidiocese de Belo Horizonte, na qual tomou posse em 26 de março de 2004.

Ao chegar ao templo, dom Walmor ficou comovido com painel instalado no local contendo a frase: "Coração de pastor - 20 anos a serviço da Arquidiocese de Belo Horizonte". No painel, estão fotos de vários momentos do arcebispo em Minas, a exemplo da cerimônia de beatificação de Padre Eustáquio (2006, em BH), encontro com o papa Francisco, servindo alimentos aos pobres.

Para dom Walmor, a trajetória de duas décadas é motivo de alegria e ele diz que só tem agradecer às comunidade de fé e aos colaboradores. "Tenho mais cinco anos pela frente, se for da vontade de Deus, e quero fazer meu trabalho com mais disposição e amor". Ele vai completar 70 anos em 26 de abril, e, aos 75, vai se tornar arcebispo emérito.

A cerimônia iniciada às 9h, tem a presença de bispos, padres, diáconos e fiéis representantes das 273 paróquias da Arquidiocese de Belo Horizonte, presentes na capital e em demais 27 municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Na celebração, estão os quatro bispos auxiliares da Arquidiocese de BH: dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães, dom Júlio César Gomes Moreira, dom Nivaldo dos Santos Ferreira e dom Joel Maria dos Santos. E também o recém-nomeado pelo papa Francisco, o quinto bispo auxiliar, monsenhor Edmar José da Silva, cuja ordenação episcopal está marcada para 11 de maio. Ao final da celebração eucarística, houve o tradicional parabéns, com muitos aplausos.

Na Missa da Unidade, são abençoados os óleos usados nas paróquias da Arquidiocese de BH para a celebração de sacramentos, batismo, crisma, unção dos enfermos e outros.

"Dom Walmor é um ícone, uma pessoa maravilhosa, com grande capacidade de trabalho. Esta Catedral Cristo Rei é obra muito importante para todos nós", disse Rosemeire Barcelos, moradora do Bairro São João Batista, na Região de Venda Nova.

Rosimeire Barcelos, entregadora Leandro Couri/EM

Também presentes à Missa da Unidade, que, segundo dom Walmor, significa "a Unidade do Povo de Deus", os amigos Luiz Felipe Lisboa, advogado, e Carmelita Lúcia Rosa, servidora pública, exaltaram o trabalho do arcebispo. Para Carmelita, o trabalho de liderança não é dos mais fáceis, ainda mais estando 20 anos à frente da Arquidiocese de Belo Horizonte. "É muito importante o serviço de Dom Walmor". Ao lado, Luiz Felipe destacou o extenso patrimônio cultural da Arquidiocese, que deve estar sempre sob o olhar do arcebispo, entre eles a Serra da Piedade.

Em entrevista ao Estado de Minas, publicada na terça-feira (26), dom Walmor, que foi presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (de 2019 a 2023) ressaltou que servir à Arquidiocese de BH, por duas décadas, só traz especial alegria. “Missão exigente e bela, com frutos possíveis graças à participação de muitas pessoas e, principalmente, pela força que vem de Deus. Estar a serviço do semelhante é dom, confere sentido ao viver.”

Carmelita Lúcia, 44, servidora publica e Luiz Felipe Lisboa, 29, advogado Leandro Couri/EM

TRAJETÓRIA

Em 2004, dom Walmor, então bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador (BA), acolheu a nomeação do papa João Paulo II (depois São João Paulo II), que o designou, em janeiro daquele ano, para ser arcebispo metropolitano de Belo Horizonte. O início do ministério de dom Walmor na capital mineira, sucedendo ao cardeal dom Serafim Fernandes e Araújo (1924-2019), foi em 26 de março, em solene celebração eucarística, no estádio do Mineirinho, na Região da Pampulha.

Na missão de arcebispo metropolitano, dom Walmor, natural de Cocos, na Região Sudoeste da Bahia, pôde contribuir também para a Igreja, no país, presidindo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), o Regional Leste 2 da CNBB e a Comissão para a Doutrina da Fé (CNBB). Em unidade com o Papa Francisco, integrou dois dicastérios do Vaticano: o Dicastério para a Doutrina da Fé e o Dicastério para as Igrejas Orientais.

Conforme a Arquidiocese de BH, o ministério de dom Walmor trouxe frutos importantes, a exemplo da construção do Convivium Emaús (sede definitiva do Seminário Arquidiocesano Eucarístico de Jesus), da Casa Santo Cura D’Ars, dedicada aos sacerdotes idosos, a qual reúne completa infraestrutura para a formação de evangelizadores leigos, do fortalecimento das instituições de ensino – com a PUC Minas sendo reconhecida a maior universidade católica do mundo pelo Vaticano e o Colégio Santa Maria Minas inaugurando unidades sociais em vilas e favelas, com a oferta de bolsa de estudo integral a crianças e jovens de famílias pobres.

Arcebispo metropolitano preside a Missa da Unidade, na Catedral Cristo Rei Leandro Couri/EM

E mais: fortalecimento da evangelização, a partir da comunicação, com a revitalização do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, em Caeté (RMBH), e sua integração com a TV, rádio e mídias digitais da Arquidiocese, e, com destaque, a edificação da Catedral Cristo Rei, em construção na Região Norte de BH, mas já acolhendo especiais celebrações e iniciativas de amparo aos pobres.

Perto de completar 70 anos (em 26 de abril), dom Walmor foi ordenado presbítero em 1977, servindo às comunidades de fé da Arquidiocese de Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. Em 1998, São João Paulo II o nomeou bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador (BA), onde permaneceu até 2004, quando iniciou seu ministério de arcebispo metropolitano de Belo Horizonte.