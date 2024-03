No Mercado Central, clientes apostam na pesquisa de preços, mas também na tradição do prato servido na sexta-feira da Paixão

A variação dos preços de frutos do mar e pescados em Belo Horizonte pode chegar a até 325%, nesse feriado de Semana Santa. É isso que mostra uma pesquisa feita pelo Mercado Mineiro, nas principais lojas do Mercado Central, no Centro da capital, e peixarias da Grande BH, e divulgada nesta quinta-feira (28/3). O levantamento foi realizado entre os dias 24 a 26 de março de 2024.

Conforme a pesquisa, o preço médio do Bacalhau Saith pode variar de R$39,90 a R$169,80, dependendo do estabelecimento. Já o valor médio do Bacalhau do Porto Imperial está entre R$147,90 e R$299. Já o camarão pode variar de acordo com a espécie e tamanho. Ainda segundo o levantamento, o Sete Barbas grande pode custar de R$31,90 a R$76,90; e o Rosa médio - já limpo, pode ser encontrado de R$75,00 até R$109,00, uma variação de 45%.

O preço de peixes frescos, em posta ou filé, também houve variações significativas. Dependendo do local, o Cascudo pode variar de R$ 14,95 e R$ 35 (134%); o filé de Merluza pode ser encontrado de R$ R$26,90 a R$45; o filé de Surubim de R$32,99 a R$ 88. Confira no fim da matéria a lista completa de produtos e por quanto podem ser encontrados em BH e região metropolitana.



Além da variação apresentada entre os estabelecimentos selecionados, o preço médio dos frutos do mar teve aumento desde o início de fevereiro, período próximo ao início da Quaresma, quando grande parte dos cristãos deixa de comer carne vermelha e passa a dar preferência aos pescados. Em relação ao valor do bacalhau, insumo bastante procurado para a Páscoa, cresceu em média 13,39 pontos percentuais, em relação ao início do período analisado.

De acordo com o levantamento, o preço médio do bacalhau do Porto Cod subiu 21%, saindo de R$171,58 para R$207,77. Já o Bacalhau do Porto Imperial passou de R$1883,31 para R$191,44, com valorização de 8,8%. O valor do Bacalhau Saith subiu de R$73,50 para R$81,12, o que representa aumento de 10,37%.

O quilo da Tainha subiu de R$26.40 para R$29.40, um aumento de 11%. Já o quilo do salmão teve um pequeno aumento, de 2,22%, passando de R$95,30 para R$97,41. Em relação ao preço dos ovos houve queda do preço, em relação ao início de fevereiro. A dúzia de ovos vermelhos teve queda 5%, passando de R$12,29 para R$11,66. Já a dúzia de ovos brancos caiu de R$11,05 para R$10,03, uma redução de 9%.

Queda entre os anos

Apesar do aumento do preço dos peixes durante a quaresma, ocasião que há uma procura maior pelo insumo, quando comparado aos valores praticados pelo mercado em 2023 foi registrado queda. Um levantamento realizado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas Administrativas e Contábeis de Minas Gerais (Ipead), da UFMG, aponta que o quilo do bacalhau abaixou 8,12%, em BH, custando em média R$ 121,50.

Diogo Santos, economista do instituto, explica que a redução dos preços dos pescados não é comum nessa época do ano, devido à alta demanda. No entanto, ela pode ser explicada pela valorização do real em comparação ao dólar. “Como o bacalhau é basicamente um produto importado, quando o dólar fica mais barato, o preço da importação cai e chega mais barato para o consumidor final.”

Confira a variação de preço dos pescados em BH e região metropolitana: