Com a proximidade da Páscoa, publicações nas redes sociais afirmam que o papa Francisco recomendou aos fiéis que “comam o que quiserem” durante a Semana Santa porque “o sacrifício não está no estômago, mas no coração”. O conteúdo circula desde 15 de fevereiro de 2024 e acumula mais de 21 mil compartilhamentos. No entanto, não há registro dessas declarações nos discursos papais e a frase já foi atribuída anteriormente a diferentes sacerdotes.

“Comam o que quiserem na Páscoa, o sacrifício não está no estômago, mas no coração. Eles abstêm-se de comer carne, mas não falam com os irmãos ou familiares, não vão visitar os pais ou pesa-lhes atendê-los”, diz o trecho de uma publicação compartilhada noFacebook, noInstagram, noYouTube, noTikToke noLinkedIn.

A alegação também foi enviada aoWhatsAppdo AFP Checamos, para onde os usuários podem encaminhar conteúdos vistos em redes sociais, se duvidarem da sua veracidade.

O texto também circula emespanhol.

Texto de autoria não identificada

Uma busca pelos termos“comam o que quiserem”em espanhol retornou a umtextopublicado em 11 de abril de 2022 pelo jornal uruguaio El País sobre Juan Andrés Verde, um padre conhecido como “Gordo” Verde.

A reportagem destaca que Andrés Verde negou ser o autor da frase viralizada, e o sacerdotenegouna sua conta no X, também em 11 de abril daquele ano, que tivesse feito tal declaração.

Uma outra pesquisa pelas palavras-chave“comam o que quiserem”,“Semana Santa”,“coração”e“estômago”, em espanhol, exibiu artigos publicados em veículos argentinos (1,2), em 29 de março de 2018. As publicações afirmam que Rubén Capitanio, na época padre da paróquia Senhora Luján de Centenario, na província de Neuquén, na Argentina, teria orientado os fiéis, em sua conta no Facebook, a comerem o que quisessem.

De acordo com os artigos, Capitanio teria escrito:“Sou um padre católico. NA SEMANA DA PÁSCOA COMA O QUE QUER OU O QUE PUDER. A vida cristã não passa pelo estômago, mas pelo coração. E se quiser fazer sacrifício, ABSTENHA-SE DE SER INDIFERENTE SEM SE COMPROMETER COM QUEM SOFRE”.

Alguns meios de comunicação (1,2) incluem o link para uma publicação no Facebook que está indisponível. No entanto, outros textos (1,2) e usuários do Facebook (1,2) compartilharam uma captura de tela das palavras de Capitanio.

Emabril de 2023, a equipe de verificação digital da AFP em espanhol tentou entrar em contato com o padre por meio das redes sociais, mas não teve retorno.

Não há registros no site do Vaticano

Apáginado Vaticano reúne transcrições dos discursos do papa Francisco em diferentes idiomas.

Uma pesquisa no site não mostrou resultados correspondentes ao conteúdo das alegações virais. Tampouco há essa menção nosdiscursosproferidos pelo pontífice em 2024.

Sobre o consumo de carne

O papa já comentou anteriormente sobre o consumo de carnes. Durante umamissano dia 20 de fevereiro de 2015, elecomentou, sobre o jejum quaresmal, que o compromisso deve ser“real, não meramente formal”.

O jejum, especificou o pontífice, não é apenas“uma observância exterior, mas um jejum que vem do coração”. Portanto,“o caminho da Quaresma é duplo: para Deus e ao próximo”.

No registro da missa, lê-se também que o papa Francisco“reafirmou que não se trata apenas de ‘não comer carne à sexta-feira’, ou seja, ‘fazer alguma coisita’ e depois deixar ‘crescer o egoísmo,a exploração do próximo, a ignorância dos pobres’. É preciso dar um salto de qualidade, pensando sobretudo em quem tem menos.”

A AFP já verificou outras peças de desinformação envolvendo o papa Francisco (1,2,3).

