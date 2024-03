A Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte inaugurou a ampliação de uma das alas da internação pediátrica, que aumentou o número de leitos de 30 para 36 e mais um leito-dia para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). A nova estrutura foi apresentada em evento realizado nesta quinta-feira (28/3), às 11h, no 3º andar do Hospital.

Ao todo, a obra durou em torno de oito meses e contou com investimentos de R$ 2,9 milhões, custeados pelo Ministério Público do Trabalho, Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG), projeto Troco Solidário (executado em parceria com o Super Nosso), além de doadores físicos e jurídicos. A gerente do Instituto Materno Infantil Santa Casa BH, Camila Costa, explicou que a reforma entregue é a primeira parte de um projeto maior, que prevê, também, a revitalização de mais uma ala.

“O objetivo da instituição é aperfeiçoar continuamente o serviço, cumprindo com rigor todos os padrões regulatórios e elevando a excelência dos atendimentos. Com a nova estrutura, vamos oferecer um ambiente ainda mais acolhedor, humanizado, sustentável e seguro para os pacientes pediátricos e suas famílias”, ressalta Camila.

A ampliação também inclui novas camas pediátricas, que possibilitam, em um mesmo tipo de mobiliário, atender um intervalo maior de idades, otimizando a gestão de leitos; o aumento das portas das enfermarias, para proporcionar mais agilidade na movimentação de camas e berços; adaptações para receber pacientes e acompanhantes cadeirantes e com deficiências motoras.





Além disso, a gerente destaca o leito-dia. “Com ele, será possível absorver casos que não requerem internação, como a realização de exames, medicações, assistência multidisciplinar e pequenos procedimentos, contribuindo para o aumento do acesso de pacientes e para a diminuição de permanência”, pontua.

O evento

A inauguração da nova ala da pediatria contou com a presença do provedor da Santa Casa BH, Roberto Otto Augusto de Lima, diretores e demais gestores, corpo clínico e assistencial, bem como diversos parceiros e voluntários.

No evento, o coral da instituição, “Voz e Coração”, fez uma apresentação especial, estrelada pelos pacientes mirins da Santa Casa BH.

Durante seu discurso, Roberto Otto aproveitou para agradecer o envolvimento da sociedade na concretização da reforma.

“Com esta inauguração, estamos mostrando que acesso pode vir junto com qualidade. Apesar de todos os esforços dos nossos colaboradores, sem a participação da sociedade, não conseguiríamos fazer tudo isso. Essa conquista é resultado da credibilidade e da transparência das ações da Santa Casa BH e isso traz a confiança de que todo recurso que entra aqui chega na ponta, beneficiando quem mais precisa. Esperem que, no futuro, mais espaços como esse serão entregues. Juntos, iremos conseguir alcançar o nosso ideal, que é levar saúde de ponta para todos”, disse o provedor da unidade de saúde.

*Estagiária sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa