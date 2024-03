Aluna de escola municipal de BH cobre o rosto de garota negra com imagem de macaco

Uma menina, de nove anos, foi vítima de racismo por uma colega, também de nove anos, dentro Escola Municipal Governador Ozanan Coelho, no Bairro Capitão Eduardo, Região Nordeste de Belo Horizonte. A menina teria aparecido em uma foto tirada pela colega, mas o rosto dela foi coberto por uma figurinha de macaco ao ser publicada nas redes sociais.

O pai da vítima registrou um boletim de ocorrência (BO) na Polícia Militar (PM) na segunda-feira (25/3). Segundo o BO, o responsável, de 42 anos, alegou que a filha estava no banheiro escovando os dentes e que apareceu na foto sem consentimento, já que a criança responsável pela foto fez a imagem ao lado das amigas.

Mais tarde, a foto foi compartilhada nas redes sociais com a imagem de um orangotango tampando o rosto da menina. Quando os pais da vítima tiveram conhecimento sobre a situação, eles entraram em contato com a escola e a diretora da instituição informou que cuidaria do caso.

A direção do colégio chamou as famílias das duas crianças envolvidas logo após o ocorrido, com o intuito de apurar os fatos e adotar medidas pedagógicas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Educação (SMED) de Belo Horizonte, o órgão está acompanhando o desenrolar dos fatos, dando suporte à escola por meio da Gerência de Clima Escolar e da Gerência de Relações Étnico-Raciais.

A instituição foi orientada pela SMED a acionar o Conselho Tutelar para dar suporte à família da criança que fez a agressão. Em nota, a secretaria reiterou o seu compromisso de atuar sempre na prevenção e orientação pedagógica em casos como esses envolvendo crianças da rede.