A manhã desta quinta-feira (28/3), que antecede o feriado da Sexta-feira Santa (29/3), foi marcada por alguns acidentes e congestionamentos.

Uma colisão traseira envolvendo um caminhão e uma moto no Anel Rodoviário, na altura do km 535, em Belo Horizonte, no sentido Vitória, deixou duas pessoas feridas, segundo a Via 040, concessionária que administra o trecho.

Já na BR-381, alguns trechos da rodovia se encontram com lentidão devido ao fluxo de veículos e acidentes. Em Lavras, na região de Campo das Vertentes, em Minas Gerais, também houve um acidente que gerou lentidão no trânsito.

Um acidente envolvendo uma carreta, na altura do km 698,8, ainda de madrugada, causou um congestionamento de quatro quilômetros no sentido Belo Horizonte.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pela via, uma faixa foi interditada. O tráfego flui com lentidão pela faixa da direita.