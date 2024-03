Um incêndio destruiu parcialmente um depósito de tintas, no quilômetro 10 da rodovia MG 424, em Capim Seco, distrito de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O fogo começou por volta de 4h desta quinta-feira (28/3), quando o Corpo de Bombeiros foi chamado pela empresa de vigilância do local, que observou as chamas debaixo de um carro que estava no interior do galpão.

Sete viaturas, com um total de 27 militares, foram enviados para o local. O fogo estava restrito à parte interna do galpão, um local, segundo os Bombeiros, com uma alta carga de produtos inflamáveis.

Havia, ainda, além dos barris e latas de tinta, cinco veículos no galpão. Várias pequenas explosões foram ouvidas do lado e fora, o que exigiu um maior cuidado por parte dos bombeiros.

Uma outra preocupação era a existência de um tanque de diesel, que foi o primeiro a ser resfriado devido ao risco que oferecia.

Os carros, segundo o proprietário da empresa, não deveriam ter sido colocados no interior do galpão. “Esses veículos sempre ficaram do lado de fora, por questão de segurança. Infelizmente, a filmagem da câmera de vídeo mostra que o fogo começou debaixo de um veículo”, disse.

Todos os cinco veículos que estavam no interior do galpão foram incendiados. Foram gastos, segundo os bombeiros, cerca de 30 mil litros de água. O trabalho de rescaldo ainda está sendo feito na manhã desta quinta-feira (28/3).