Um grave acidente na madrugada desta segunda-feira (25/3) na Região Metropolitana de Belo Horizonte terminou em incêndio num carro. Um veículo, que estava em alta velocidade, bateu contra um poste de sinalização e pegou fogo. O acidente ocorreu na Avenida Denise da Rocha, 1716, Centro de Justinópolis, distrito de Ribeirão das Neves.





Segundo testemunhas, o veículo incendiado participava de um racha com outro carro, que fugiu do local. O motorista do veículo acidentado também desapareceu.

Rapidamente o Corpo de Bombeiros foi acionado e apagou o fogo, sendo necessários, aproximadamente, 500 litros de água para debelar as chamas.

Os bombeiros fizeram uma varredura no veículo em busca de prováveis vítimas, mas não encontraram ninguém. A Polícia Militar foi acionada.