A Polícia Civil prendeu um homem, de 28 anos, suspeito de praticar os crimes de stalking, lesão corporal e ameaça contra sua ex-companheira, além de descumprir de medidas protetivas de urgência constantes da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A prisão ocorreu nessa quarta-feira (27/3) em Unaí, na Região Noroeste de Minas Gerais, mediante um mandado de prisão preventiva.



Stalking é uma modalidade do crime de ameaça, estando previsto no artigo 147-A do Código Penal Brasileiro, que criminaliza a conduta daquele que persegue reiteradamente a vítima, perturbando e invadindo sua esfera de liberdade.



O inquérito policial foi instaurado depois de denúncia, recebida pela Polícia Civil, sobre o não cumprimento das medidas protetivas de urgência a ele impostas.



A investigação foi conduzida por policiais da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM), de Unaí, que enviou à Justiça um pedido de prisão preventiva, que foi deferido. O preso foi levado ao Sistema Prisional.