A deputada federal Ana Paula Leão (PP-MG) sofreu um acidente de carro na BR-050, na altura de Catalão, em Goiás, na noite desta quarta-feira (27/3).



Segundo a própria parlamentar, ela retornava de Brasília para Uberlândia quando o veículo em que estava perdeu o controle. O carro foi parar no canteiro central da BR-050.

Leia também: Trem descarrila, tomba e espalha óleo diesel em Minas



Pelas redes sociais, a parlamentar mineira tratou de informar que não se feriu. Um assessor e o motorista do carro a acompanhavam. Ninguém ficou ferido.





Nesta quarta-feira (27), retornando de Brasília para Uberlândia, na BR-050, o veículo em que eu estava junto com minha equipe se envolveu em um acidente.



Estávamos próximos à cidade de Catalão e, graças a Deus, ninguém se feriu.



Agradeço a ECO-050, concessionária do trecho, e… — Ana Paula Junqueira Leão (@apjunqueira) March 27, 2024



“Nesta quarta-feira (27), retornando de Brasília para Uberlândia, na BR-050, o veículo em que eu estava junto com minha equipe se envolveu em um acidente. Estávamos próximos à cidade de Catalão e, graças a Deus, ninguém se feriu. Agradeço a ECO-050, concessionária do trecho, e a PRF, pelo apoio prestado”, escreveu a parlamentar nas redes sociais.



A concessionária ECO-050, que administra a via, enviou funcionários até o local do acidente. As vítimas foram atendidas e a rodovia foi liberada na sequência.