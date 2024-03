Nem a Polícia Civil e nem a Militar têm pistas do autor de um estupro, ocorrido na noite de quarta-feira (27/3), no Bairro Campinho, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima foi uma adolescente de 16 anos.

Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, a vítima relatou que estava indo para a casa de sua mãe. Ela passou pela Avenida São Sebastião, altura do número 3075 e, ao tomar um atalho para chegar à Rua das Violetas, pegando uma trilha que corta uma mata, foi surpreendida por um homem, de cor morena, aproximadamente 1,75m de altura, trajando bermuda estampada, camiseta sem mangas de cor cinza, boné com detalhe na cor rosa e chinelo, que a agarrou pelo pescoço e a ameaçou para que não gritasse.

O homem, segundo ela, a enforcou e ela acabou desmaiando. Quando recobrou a consciência percebeu que havia sido violentada sexualmente.

Ela foi levada para a Unidade Especializada em Casos de Violência Sexual do Hospital Odilon Behrens, onde foram recolhidos vestígios do crime, como sémen. O material foi encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), em Belo Horizonte.

A polícia recolheu imagens de câmeras de vídeo encontradas em residências nas proximidades do local do crime, que poderão auxiliar na identificação do autor. Também foi montadauma operação para tentar identificar e prender o autor do estupro.

A polícia Militar solicita que qualquer informação seja repassada nas unidades da PM, ou da Polícia Civil, ou pelo telefone do disque denúncia via 181.