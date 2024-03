Rio Preto em Unaí, Região Noroeste de Minas Gerais, está sob risco de transbordamento. A Defesa Civil do município emitiu alerta nesta quinta-feira (28/3), quando o nível de água começou a subir após a abertura das barragens da cidade.

Devido às chuvas dos últimos dias, o nível dos reservatórios das Usinas Hidrelétricas de Queimado (UHE) e da Pequena Central Hidrelétrica (PCH Unaí Baixo) aumentaram, comprometendo a capacidade das estruturas.

De acordo com a Defesa Civil, na madrugada desta quinta, a PCH Unaí Baixo precisou abrir as comportas e liberou cerca de 500 metros cúbicos de água. O volume chegou em Unaí nesta tarde, por volta das 14h, elevando o nível do Rio Preto.

Segundo as últimas informações da Defesa Civil, o nível da água está voltando ao normal, mas as equipes permanecem mobilizadas, bem como o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), para agir, caso necessário. A população ribeirinha e moradores que residem próximo ao leito do rio foram orientadas e, caso forem afetadas, as escolas do município irão acolhe-las.

Relembre outro caso

Uma barragem de água da fazenda Cecília, na zona rural de Unaí, no Noroeste de Minas Gerais, se rompeu na manhã deste domingo (24/3) em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Defesa Civil estadual, seis pessoas, que integram duas famílias, ficaram desalojadas. Diversos peixes foram achados mortos pela equipe. O órgão estadual diz ainda que a cheia da represa fez com que a água começasse a passar por cima da barragem, levando partes do maciço.

Com isso, a área central do talude começou a se desmanchar, ocorrendo o rompimento lento e continuo de parte da estrutura. No entanto, a Defesa Civil garante que não há mais risco.

Previsão do tempo

O feriado prolongado de Páscoa será de chuva em Minas Gerais. Cinquenta e cinco municípios estão em alerta de “perigo” para chuvas intensas, já outros 588 estão em “perigo potencial”. O aviso mais severo é válido para cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, onde a população pode esperar acumulado de até 100 mm/dia, ventos intensos de até 100 km/h, corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. As condições devem permanecer até a quinta-feira (29/3).

Enquanto moradores do Triângulo podem esperar situações extremas em decorrência da chuva, no Centro, Leste, Oeste, Noroeste e Região Metropolitana de Belo Horizonte, é esperado acumulados mais amenos. Nessas regiões, 588 estão em “perigo potencial” de pancadas podendo chegar a 50 mm/dia, ventos de até 60 km/h e baixo risco de queda de energia, galhos e alagamentos.