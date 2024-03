Cheia de uma represa fez com que a água começasse a passar por cima da barragem, levando partes do maciço

Uma barragem de água da fazenda Cecília, na zona rural de Unaí, no Noroeste de Minas Gerais, se rompeu na manhã deste domingo (24/3) em decorrência das fortes chuvas que atingiram a região. Ninguém ficou ferido.



Segundo a Defesa Civil estadual, seis pessoas, que integram duas famílias, ficaram desalojadas. Diversos peixes foram achados mortos pela equipe. O órgão estadual diz ainda que a cheia da represa fez com que a água começasse a passar por cima da barragem, levando partes do maciço.



Com isso, a área central do talude começou a se desmanchar, ocorrendo o rompimento lento e continuo de parte da estrutura. No entanto, a Defesa Civil garante que não há mais risco.

O Corpo de Bombeiros informou que, por meio de sobrevoo de drone, foi identificada uma área varrida de 1 km. Maquinários foram empenhados para realizar uma abertura lateral na barragem e, assim, aumentar a vazão da água.

Proprietário de fazenda diz ter licenças

Ainda de acordo com os bombeiros, uma estrada que dá acesso à fazenda foi totalmente destruída. O dono da propriedade alegou aos militares que a barragem possui as devidas licenças ambientais, incluindo o Cadastro Ambiental Rural (CAR).

Uma equipe da Polícia Militar de Meio Ambiente de Unaí ficou responsável por levantar os impactos ambientais e registrá-los na ocorrência.