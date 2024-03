Belo Horizonte e a Região Metropolitana da capital deixaram a zona crítica de tempestades do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), mas Minas Gerais ainda tem 394 municípios sob alerta.

Segundo o Inmet, as regiões onde as chuvas podem fazer estragos são as do Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba, Oeste de Minas, Sul de Minas, Zona da Mata, Campos das Vertentes e Central Mineira.

Nesses locais, pode cair chuva entre 30 milímetros (mm) e 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm em um só dia. Podem ocorrer também ventos intensos de 60 a 100 km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas, segundo o Inmet.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet recomenda que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. "Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)", informa o instituto.