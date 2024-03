Pela segunda vez em menos de uma semana, o Hospital de Campanha para Atendimento a Pacientes com Dengue na Regional Norte de Belo Horizonte foi afetado após as fortes chuvas, desta vez com um alagamento na noite desta sexta-feira (22/03) e madrugada de sábado (23/03).

A estrutura montada nos fundos da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Norte, foi erguida no dia 1º de março para medicar e hidratar até 40 pacientes com dengue.

Já no último dia 19 a estrutura foi afetada pelas chuvas que derrubaram postes com a rede elétrica e deixaram o hospital no escuro.

A chuva na regional chegou a um volume total de 45,4 milímetros no período, segundo a Defesa Civil de BH. Desta vez, estavam no hospital de campanha 45 pessoas, entre pacientes, médicos, atendentes, enfermeiros e técnicos em enfermagem. Dois pacientes chegaram a ser trocados dos leitos onde estavam e depois puderam voltar quando a água baixou.

Segundo o relato de pacientes, enquanto a água não baixava o trabalho dos profissionais de saúde teve de ser interrompido. Um dos motivos seria que os insumos médicos ficaram ilhados. Eles reclamaram também que a água tinha forte odor de esgoto.

Hospital de Campanha funciona desde o dia 1º de março nos fundos da UPA Norte e atende a pacientes com dengue Rodrigo Clemente/PBH

A estrutura funciona 24 horas por dia e já atendeu a 3.568 pessoas. Até o momento, a dengue matou 20 pessoas em BH. Outras cem pessoas morreram no estado, sendo que há 372 óbitos em investigação no estado.

A Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PBH) informou que "a equipe de limpeza foi prontamente acionada para solucionar o problema. Pacientes de dois leitos precisaram ser transferidos de local, dentro do próprio espaço do hospital, para que a água fosse drenada, mas já retornaram aos leitos. Não houve interrupção do atendimento nem perda de medicamentos".

Ainda de acordo com a administração municipal, ocorreram reparos para evitar alagamentos. "Foram instalados canos para drenagem da água. Mas, com o alto volume de chuva, os equipamentos não foram suficientes. A medida será reforçada e se necessário, novas estratégias serão adotadas", informou a PBH.