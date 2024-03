Praticamente todo o município de Belo Horizonte está sob o mais alto alerta para deslizamentos e desmoronamentos devido ao acúmulo de chuvas que já superou a média histórica de março.

Neste sábado (23/03), a Defesa Civil de BH emitiu alerta de risco geológico para Belo Horizonte, excluindo apenas a Regional Norte. A Pampulha se encontra em risco moderado e as sete demais regionais sob risco forte, que é o mais crítico.

As regionais de Belo Horizonte sob o mais forte risco geológico são Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Oeste e Venda Nova.

"Em virtude dos volumes de chuvas registrados nas últimas horas e a previsão de novas chuvas, existe risco geológico forte até a próxima segunda-feira (25/03). Recomenda-se atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos", informou a Defesa Civil de BH.

Leia também: Sábado pode ter tempestade com raios e vendavais em Belo Horizonte

Segundo o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), os riscos geológicos são "eventos naturais ou induzidos pelo homem que podem causar perdas humanas e danos materiais. Os principais tipos de riscos geológicos no Brasil são: deslizamentos de terra, inundações, quedas de barreiras, fluxos de detritos e terremotos".

O órgão recomenda que as pessoas deixem seus imóveis imediatamente caso observem trinca nas paredes, água empoçando no quintal, portas e janelas emperrando, rachaduras no solo, água minando da base do barranco, inclinação de postes ou árvores, muros e paredes estufados e estalos em estruturas.

Nesses casos as pessoas devem acionar imediatamente a defesa civil pelo telefone 199 e em caso de emergência, ligar para o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais pelo telefone 193.



A Defesa Civil de BH recomenda também que as pessoas não façam cortes muito altos e inclinados nos barrancos, não coloquem calhas nos telhados de suas casas. Devem consertar vazamentos em reservatórios e caixas-d’água. Não jogar lixo ou entulho nas encostas. Não despejar esgoto nos barrancos e não fazer queimadas.





Alertas da Defesa Civil





Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH



A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.



Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.