Na manhã desta sexta-feira (22/3), a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu um alerta de possibilidade de pancadas de chuva de até 70 mm válido por 24 horas. Diante do atual cenário, a prefeitura municipal determinou a formação de uma força-tarefa para atuar ao longo de todo o fim de semana. Aliás, grande parte de Minas Gerais está sob aviso de “perigo” por chuva intensa. A previsão para 522 municípios é de precipitação de até 100 mm/dia e ventos intensos de até 100 km/h. O Instituto Nacional de Meteorologia afirma que há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Leia: Governo de Minas emite alerta de chuva forte para mais de 500 cidades; veja orientações

O acompanhamento feito em Belo Horizonte será reforçado no Centro de Operações da Prefeitura (COP-BH), onde estão mais de 4 mil câmeras para o monitoramento, em tempo real, de ocorrências relacionadas às chuvas, tais como alagamentos, enxurradas, inundações e quedas de árvores. Caberá à unidade identificar recursos operacionais disponíveis e articular ações integradas para uma resposta rápida às demandas.





“A minha recomendação é de alerta máximo. Qualquer emergência nós temos que estar prontos. Esse momento talvez seja o mais severo que nós tenhamos”, afirmou o prefeito Fuad Noman (PSD). Ele ainda solicitou que os equipamentos da prefeitura estejam preparados para atendimento emergencial a possíveis atingidos pelas chuvas.



O Plantão da Central de Vagas da rede de acolhimento da assistência social será reforçado para atendimento imediato. Equipes dos Restaurantes Populares e do Depósito Central também estarão em alerta para o atendimento humanitário com refeições prontas e cestas de alimentos.





Além disso, a Guarda Municipal vai manter 80 viaturas e 200 agentes à disposição para atuar no bloqueio de vias, no monitoramento visual local das áreas de inundação e na segurança dos espaços que forem isolados com base no Protocolo de Atuação Integrada em Eventos de Chuva da Capital. Já a BHTrans vai empenhar cerca de 90 agentes e 40 viaturas no sábado e no domingo para atuar no bloqueio de vias se for necessário e no monitoramento das áreas de possíveis alagamentos. É importante alertar os motoristas para não estacionar em áreas de alagamento e respeitar a sinalização e os agentes de trânsito.





A Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) disponibilizará uma equipe de plantão composta por 18 engenheiros, nove encarregados de obras, 40 serventes, 17 caminhões e 11 escavadeiras. Já a Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb) terá uma equipe de plantão composta por 15 engenheiros, 100 profissionais de campo (pedreiros, ajudantes, etc.), nove caminhões e nove veículos leves.





A Defesa Civil de Belo Horizonte vai atuar com 120 servidores e 15 viaturas. Haverá um reforço no envio das condições meteorológicas e alertas preventivos de fenômenos meteorológicos, por meio do WhatsApp, para garantir a segurança e o acesso a informações de riscos durante este período.





Equipes de engenheiros, geólogos e técnicos sociais da Urbel estarão de plantão para se deslocarem imediatamente caso haja qualquer tipo de ocorrência em áreas de risco geológico. Além disso, a Superintendência de Desenvolvimento da Capital (Sudecap) disponibilizou uma equipe de plantão composta por 18 engenheiros, 9 encarregados de obras, 40 serventes, 17 caminhões e 11 escavadeiras. Já a Subsecretaria de Zeladoria Urbana (Suzurb) terá de plantão 15 engenheiros, 100 profissionais de campo (pedreiros, ajudantes, etc.), 9 caminhões e 9 veículos leves.





Emissão de alertas

A Defesa Civil de Belo Horizonte vai reforçar o envio das condições meteorológicas e alertas preventivos de fenômenos meteorológicos, por meio do WhatsApp, para garantir a segurança e o acesso a informações de riscos durante este período.

A ação vai permitir que os moradores da capital recebam informações antecipadas sobre a possibilidade de ocorrências meteorológicas, chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos e outras recomendações que visam a adoção de medidas de autoproteção e proteção comunitária.





Os moradores de Belo Horizonte também podem receber os alertas por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.





Os alertas preventivos também são divulgados para motoristas que utilizam o aplicativo Waze. A Defesa Civil envia informações aos motoristas e, em caso de necessidade, bloqueia as vias que possam ser atingidas pelo transbordamento de córregos. Com a ação, o motorista será redirecionado para uma rota segura e longe dos possíveis riscos.





A população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.





Recomendações durante a chuva



Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva;



Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos;



Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores;



Atenção especial para áreas de encostas e morros;



Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para a Cemig (116) ou Defesa Civil (199).



Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil e saia de casa. Só retorne após vistoria da PBH.



Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.





Sinais de que deslizamentos podem acontecer: