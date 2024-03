Governo de Minas apresenta programação do Minas Santa 2024 no Circuito Liberdade e atividades no interior

Em Minas Gerais, a Semana Santa é responsável por impulsionar o turismo e a criatividade em diversas cidades do Estado. Neste ano, em Belo Horizonte, este período inspira uma celebração inédita. Na sexta-feira da Paixão (29/3), a partir das 19h, a encenação teatral da Paixão de Cristo irá percorrer trechos do Circuito Liberdade até a Igreja da Boa Viagem. É a primeira vez que o espetáculo é feito neste local e faz parte da programação especial do programa turístico Minas Santa 2024.

Nesta sexta (22/3), às 10h, o governo de Minas apresentou a programação no Circuito Liberdade e as atividades realizadas no interior. O projeto foi feito por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo (Secult-MG), do Instituto do Patrimônio Histórico (Iepha-MG), da Fundação de Arte de Ouro Preto (FAOP) e da Fundação Clóvis Salgado (FCS).

Programação em BH

A encenação teatral da Paixão de Cristo vai retratar os principais passos de Jesus na Via Crucis e terá início em frente ao prédio do Iepha. O cortejo segue pela Praça da Liberdade, passa pelo Palácio e termina na Igreja Nossa Senhora da Boa Viagem.

O enredo em frente ao Iepha demonstra a prisão, julgamento, condenação e açoite de Jesus, seguida de seu encontro com Maria e as mulheres de Jerusalém na Praça da Liberdade. No Palácio, será encenado o caminho do calvário, a crucificação e a morte de Jesus. O espetáculo termina com o sermão do descendimento pelo Arcebispo Metropolitano de Belo Horizonte, Dom Walmor de Oliveira Azevedo, e a procissão do enterro.

Leia também: Minas Santa 2024: confira a programação em dez cidades do Estado

A encenação é pública, 100% gratuita e será presencial com transmissão ao vivo, pela Rede Minas e TV Horizonte. Cerca de 60 pessoas do Centro Artístico Cultural São João Batista (Cenarc) fazem parte do projeto.

Nesta sexta-feira (22), foi lançada a programação do projeto turístico Minas Santa 2024 no Circuito Liberdade durante a Semana Santa. Edésio Ferreira/EM/D.A Press

O espetáculo é uma versão adaptada de "A Luz da Paixão", do Cenarc, apresentado há 30 anos nas ruas de BH.

Capacitação

A Fundação Clóvis Salgado já está oferecendo oficinas de capacitação voltadas ao público em geral e atores. Os cursos trabalham no desenvolvimento de técnicas como cenografia, figurino, educação, expressão corporal e introdução à iluminação cênica.

Além disso, também serão ofertadas oficinas para técnicos e produtores de eventos com o intuito de aprimorar os profissionais envolvidos nas encenações da Semana Santa e qualificar as produções e patrimônios, que serão visitados pelos turistas. As datas e número de vagas serão divulgadas em breve.

Ainda dentro da programação do Minas Santa, intervenções artísticas estão previstas para acontecer no pátio frontal do Palácio da Liberdade, nos mesmos dias e horários de visitação ao espaço.

Cinema e exposição

Para celebrar o Dia do Artesão, em 19 de março, data marcada pelo Dia de São José, o Palácio da Liberdade irá abrigar, até 31 de março, a exposição "São José - o artesão". A exposição reúne obras de mais de 150 artesãos de diversos municípios do estado. A mostra vai homenagear todos os artistas da categoria por meio de esculturas, pinturas, bordados e mosaicos.

Já no Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, o público poderá contemplar, de 28 de março a 10 de abril, uma mostra dedicada à cinematografia do diretor indiano-americano M. Night Shyamalam, grande nome do cinema hollywoodiano. Independente do gênero, a obra de Shyamalan sempre perpassa pela temática da fé.



Minas Santa 2024

A programação do Minas Santa 2024 se estende até dia 31 de março, no domingo de Páscoa e pode ser acessada detalhadamente no portal Minas Gerais. São esperados cerca de 400 mil turistas durante a Semana Santa, e o evento conta com a adesão de aproximadamente 600 municípios.