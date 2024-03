Três homens foram baleados em uma barbearia no Bairro Santa Terezinha, na Região da Pampulha, no início da tarde desta sexta-feira (22/3). As vítimas estavam dentro do estabelecimento quando foram surpreendidas pelos suspeitos, que alvejaram o local.

Leia: Acidente entre carreta e carros deixa feridos na BR-381, em Betim

Informações preliminares dão conta que o alvo do ataque seria um jovem de 18 anos, conhecido como “Pão”. Além dele, duas pessoas que também estavam na barbearia ficaram feridas. Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o crime.

A ocorrência ainda está em andamento. Quatro suspeitos já foram detidos pelos militares do batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam).

Conforme informações da PM, eles teriam fugido do local, mas foram encontrados durante um cerco. Dentre os detidos, estão dois atiradores e duas pessoas que teriam participado da escolta dos primeiros.