A interdição da empresa foi recomendada após Parecer Técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente com base na legislação (Art.85, inciso II, art. 85, do Decreto Municipal nº 16.529/16), informou a PBH

As atividades da LOCTR - Tecnologia de Resíduos Ltda, no Distrito Industrial do Vale do Jatobá, na capital mineira, foram interditadas pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) nesta sexta-feira (22/3). A medida foi tomada diante das irregularidades no lançamento de resíduos nas redes de esgoto e drenagem pluvial apresentadas pela empresa.



A Secretaria Municipal de Meio Ambiente constatou, após visita técnica ao local nessa segunda-feira (18/3), “indícios de ineficiência do sistema de tratamento de efluentes ou de lançamento sem tratamento em rede de esgoto da Copasa, com possibilidade de contaminação do solo, da vegetação, do ar (emissão de odores) e do curso d’água”, informou a PBH em nota. A interdição da LOCTR foi recomendada após esse parecer técnico.



A fiscalização que acarretou na interdição não foi a primeira realizada na empresa. Segundo a PBH, ela passa por vistorias constantes e, nos últimos cinco meses, foi autuada três vezes, sendo que uma delas resultou em multa de R$53.152,35.



O mau cheiro, consequência causada pelo despejo irregular, foi denunciado por moradores da região dos córregos Olaria e Jatobá.



Mau cheiro



Um relato em comum de moradores de diversas regiões de BH tomou conta das redes sociais nos últimos dias. Várias pessoas vêm sentindo cheiro forte de gás pelas ruas da capital mineira. Nessa segunda-feira (18/3), reclamações foram feitas em um post. De acordo com usuários, o odor incomum tem sido mais intenso, principalmente, em bairros da Zona Leste da cidade.

“Várias pessoas de vários bairros reclamando. Aqui na ZL está horrível, quase todas as noites”, afirmou um morador em resposta a um post feito no X (antigo Twitter) nessa segunda. “Aqui no Santa Tereza, pessoal do condomínio também sentiu”, afirmou outra internauta.

Um post feito no Instagram que questionou a respeito do cheiro também foi respondido com reclamações dos moradores da capital. Uma das respostas foi dada pelo vereador Wanderley Porto (Patriota), que afirmou que o cheiro vem do Distrito Industrial do Jatobá.



A reportagem tentou contato com a empresa interditada, mas não foi atendida. O espaço permanece aberto caso a LOCTR - Tecnologia de Resíduos Ltda queira se pronunciar.