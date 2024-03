A vacina contra dengue é tetravalente, conferindo proteção contra os quatro diferentes sorotipos do vírus causador da doença. Mas o principal meio de barrar grandes epidemias de dengue ainda é o combate à proliferação do mosquito Aedes aegypti

Belo Horizonte terá mais um Dia D de combate à dengue, neste sábado (23/3). A mobilização, convocada pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), acontece em todo o estado por meio das 28 unidades regionais de saúde.

De acordo com balanço divulgado pela pasta, nesta sexta-feira (22/3), 34,3% dos casos prováveis totais registrados no Brasil, em 2024, estão em Minas. Em Belo Horizonte, são quase 20 mil casos confirmados para a doença.

Na capital, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) vai promover ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras arboviroses, nas nove regionais.

Na região da Pampulha haverá mutirão de limpeza, em parceria com a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), e sobrevoo de drones, que serão feitos de forma estratégica para mapear e eliminar os focos do mosquito, se necessário.

Além disso, as vistorias dos Agentes de Combate a Endemias (ACE) em imóveis serão intensificadas.

A PBH informa que não haverá aplicação de doses de vacina em nenhuma unidade durante o fim de semana.

Somente em 2024 já foram feitos 67 mutirões, com o recolhimento de mais de 221 toneladas de resíduos, em cerca de 25,5 mil imóveis. Além disso, foram feitos 23 sobrevoos e cerca de 9 mil imóveis analisados.

Na intensificação das vistorias em imóveis, os agentes orientam sobre a eliminação dos possíveis focos e, se necessário, aplicam biolarvicidas.

Este ano, até o momento, com a intensificação das ações, cerca de 690 mil imóveis já foram visitados pelas equipes.

O Mobiliza SUS, grupo de mobilização da Secretaria Municipal de Saúde, também fará abordagens educativas, com a distribuição de materiais informativos de prevenção à dengue, chikungunya e zika.

Assim como os agentes e para reforçar a importância do cuidado, os mobilizadores também vão repassar orientações e dicas à população.

Leia também: Terapia inédita em Minas é usada para reverter caso grave de dengue

Para acompanhar essa mobilização, o subsecretário de Vigilância em Saúde do Estado, Eduardo Prosdocimi, e a subsecretária de Promoção e Vigilância à Saúde da capital, Thaysa Drummond, estarão às 9h, no Centro de Saúde Santa Terezinha, que fica na Rua Senador Virgílio Távora, 157, Bairro Santa Terezinha, na Região da Pampulha.

Dia D em Minas

A mobilização também vai ocorrer em todo o estado. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), mais de 600 municípios já aderiram ao movimento Minas Unida no Combate ao Mosquito, com a previsão de diversas ações de mobilização que buscam orientar e conscientizar a população sobre como manter ambientes livres de focos.

Estão previstas blitzes educativas, passeatas, atividades lúdicas em escolas e em locais com grande circulação de pessoas, entrega de material informativo, palestras e rodas de conversas, além de visitas às casas para orientar e conscientizar moradores da responsabilidade diária de combater dengue, zika e chikungunya.

Nesta sexta-feira (22/3), a SES-MG divulgou balanço mostrando que 34,3% dos casos prováveis totais que o Brasil soma em 2024, estão em Minas. Ao todo, o país contabiliza mais de 2 milhões de casos prováveis.



O número de casos confirmados, no estado, é de 272.250, mais do que o dobro do registrado há um mês, com 86.184 confirmações, em 21 de fevereiro. O aumento é de 216% em apenas um mês.

Minas Gerais também registra 121 mortes confirmadas pela doença. Há duas semanas, o estado contava com 60 mortes confirmadas, ou seja, o número de mortes dobrou em apenas 14 dias. Em um mês, o número de mortes saltou de 26 para 121. Há ainda 444 mortes sob investigação no estado.



Em Belo Horizonte, são quase 20 mil casos de dengue confirmados (19.100), segundo o balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde também nesta sexta.

As regiões do Barreiro e Centro-Sul lideram o ranking de casos na capital mineira, com 3.587 e 3.527 confirmações, respectivamente. Outros 73.233 casos estão sob investigação.

A capital registrou até agora 20 mortes pela doença. Em relação à chikungunya, são 1.472 casos confirmados pela doença e apenas duas mortes. Não há casos de zika registrados no município.