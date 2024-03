Carro foi parar no meio do Rio Sapucaí, em Itajubá

Na manhã desta sexta-feira (22/3), um homem, de 46 anos, teve uma surpresa desagradável. Ele deixou o veículo em um lava-jato e, minutos depois, encontrou o carro no Rio Sapucaí, em Itajubá, no Sul de Minas.



Segundo o boletim de ocorrência, o homem deixou o carro para passar por uma limpeza. Minutos depois, recebeu uma ligação do lava-jato.

No telefonema, foi informado que um dos funcionários do lava-jato esqueceu de puxar o freio de mão do carro. Com isso, o veículo entrou em movimento e foi parar no Rio Sapucaí.

O lava-jato tem um declive e fica próximo ao rio e o veículo acabou descendo desgovernado e só parou quando estava na água.



O guincho foi acionado para retirar o carro de dentro do rio. Ninguém se feriu.