Um cachorro que estava sendo mantido em situação de maus-tratos em uma casa no distrito de São José dos Salgados, em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas Gerais, foi resgatado nessa quinta-feira (21/3). A Polícia Militar (PMMG) chegou ao local por meio de uma denúncia anônima. Um homem de 51 anos foi preso.

Ao chegarem no endereço, os militares encontraram o cão amarrado por uma corrente. Ele estava magro, com várias feridas pelo corpo, infestado de pulgas. A vasilha de água estava a mais de quatro metros de distância do animalzinho, impossibilitando que ele se hidratasse.

O tutor foi detido por maus-tratos a animal doméstico e encaminhado para a delegacia de Carmo do Cajuru. Ele já possui passagem pela polícia por tráfico de drogas.

O cachorro ficou aos cuidados de uma Organização Não Governamental que cuida de animais em situação de risco na região.