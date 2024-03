Governo confirma surto de sarna e tuberculose em presídio no interior

Detentos do Presídio de Ubá, cidade localizada na Zona da Mata mineira, foram diagnosticados com sarna, furunculose, tuberculose e gripe, de acordo com a Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).





Segundo a pasta, as visitas estão suspensas no presídio desde a última segunda-feira (18/3), em virtude das doenças serem de fácil proliferação. Além disso, o presídio não receberá novos detentos, e os presos de lá não podem ser transferidos.





Ainda segundo a Sejusp, um detento está internado no Hospital São Vicente de Paulo, em Ubá, com tuberculose confirmada. A prisão dele, inclusive, foi convertida para domiciliar, após decisão judicial.





Além disso, 10 presos foram confirmados com quadro de tuberculose. Outros sete estão aguardando o resultado do exame.





“O Presídio de Ubá dispõe de equipe de saúde com médico e enfermeira, cedidos pela prefeitura municipal, que trabalha no local de segunda a sexta-feira. Todos os presos estão passando por testes para averiguar a possível contaminação por tuberculose”, informou a Sejusp.





A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por meio do Departamento Penitenciário de Minas Gerais (Depen-MG), informa que todas as providências sanitárias, de higiene e médicas estão sendo tomadas para evitar a proliferação de casos de escabiose (sarna), furunculose e síndromes respiratórias (tuberculose e gripe) no Presídio de Ubá, na Zona da Mata.