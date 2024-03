Um jovem de 18 anos foi baleado dentro de um bar no Bairro Ovídio Guerra, em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de sábado (23/3). A vítima morreu no local. O crime teria sido motivado por uma suposta rixa entre organizações criminosas da região.

Segundo testemunhas, dois autores teriam perseguido o jovem até o bar. Eles estavam em um carro, e, ao avistarem a vítima, a alvejaram. A dupla ainda teria efetuado alguns disparos quando o homem já estava caído no chão.

Após o crime, os autores fugiram em um veículo prata, no sentido à saída da cidade. Testemunhas afirmaram aos policiais que a vítima estaria vendendo drogas para traficantes do bairro. Além disso, o irmão da vítima informou aos militares que ele teria desavenças com uma facção rival.

De acordo com a Polícia Militar, equipes seguem em diligências em busca de autoria e motivação do fato. Imagens de câmeras nas proximidades do crime poderão auxiliar na identificação dos autores.