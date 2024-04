Um grande susto para os 23 passageiros e o motorista de um ônibus que seguia de Belo Horizonte para Vitória, no Espírito Santo, na madrugada desta sexta-feira (29/3). Um buraco, no quilômetro 130 da BR-262, em Rio Casca, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, foi o responsável pelo acidente.

Segundo o motorista, ao fazer uma curva, ele deu de frente com o buraco e não conseguiu desviar a tempo. O ônibus caiu e tombou.

Guarnições do Corpo de Bombeiros estiveram no local e, ao chegarem, encontraram todos os passageiros já do lado de fora do ônibus. Apenas três dos passageiros solicitaram atendimento médico: um com dores no corpo e dois por mal-estar. Segundo o médico do Samu, o mal-estar se deve muito provavelmente ao susto.

A empresa mandou para o local um segundo ônibus, onde os passageiros foram alocados para seguir viagem. Ela início tão logo as bagagens foram resgatadas do primeiro ônibus.