As buscas pelos dois jovens, de 22 e 26 anos, que pularam em um rio na zona rural de Ferros, Região Central do estado, para resgatar uma garota que estava afogando seguem pelo terceiro dia consecutivo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no último sábado (30), a família estava nas margens do rio quando a jovem se afogou. Assustado, o primo dela pulou na água e também se afogou. Ao ver a situação, o outro jovem tentou ajudar, mas acabou afundando no rio.

Leia mais: Ao menos 39 pessoas ficaram feridas em rodovias mineiras; três morreram



A menina foi resgatada após familiares jogarem uma vara de bambu para ela se segurar e ser puxada para a margem.

Após o incidente, a Polícia Militar esteve no local e declarou os dois jovens mortos, mesmo sem os corpos serem encontrados. Militares do Corpo de Bombeiros seguem à procura das vítimas.