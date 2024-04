Um avô de 72 anos, a avô e a mãe de uma menina de 5 anos foram indiciados pelo crime de estupro de vulnerável pela Polícia Civil de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A avó e a mãe foram indiciados pelo crime de omissão.



As investigações foram conduzidas pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) depois de uma denúncia feita contra o idoso, preso em flagrante em 11 de março.



Segundo a delegada Lia Valechi, os fatos foram denunciados pela mãe da criança. Segundo relatado, ela buscou a filha na casa dos avós maternos e, durante o banho, notou ferimento na parte íntima da menina, que teria contado sobre a violência sexual.



Ao ser ouvida, a mãe da vítima informou que já haviam ocorrido dois episódios anteriores, um deles há oito meses. Em outra oportunidade, há cerca de um mês, o suspeito teria voltado a cometer o crime, e a mãe percebeu novo abuso após buscá-la na residência dos avós.



“O que chama a atenção é que, mesmo diante do relato de abuso sexual, a mãe continuou permitindo e deixando a criança na companhia do avô”, observa a delegada, salientando que “a mãe contou ainda que a avó materna, esposa do investigado, descredibilizou a fala da criança e disse que não deveriam tomar nenhuma providência, vez que o marido era pastor e isso poderia gerar escândalo”.



A delegada explica, também, o indiciamento da avó. “A avó, a quem eram confiados os cuidados com a criança, também permitiu que ela continuasse tendo contato com o avô.”

Por esse motivo, segundo a delegada, tanto a mãe quanto a avó foram indiciadas pelo delito de estupro de vulnerável, na modalidade omissão, por terem o dever de evitar o novo crime e não o fizeram.