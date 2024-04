Um acidente entre dois carros de passeio matou seis pessoas e deixou três feridas na tarde desse domingo (31/3), na BR-251, em Unaí, Região Noroeste de Minas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a batida frontal entre um Volkswagen Gol e um Jeep Renegade aconteceu no km 945, sentido Brasília, em um trecho de serra.





acidente na BR-251 CBMMG

Chovia muito na hora do acidente. Em uma tentativa de ultrapassagem, o motorista do Renegade perdeu o controle da direção e bateu de frente com o Gol, que seguia no sentido contrário.

Dois passageiros do Renegade morreram. Outras três pessoas foram socorridas conscientes e orientadas, com escoriações e fraturas pelo corpo, e levadas para o Hospital Municipal de Unaí. Dentro do Gol, os quatro passageiros morreram no local da batida.

A funerária de plantão realizou o transporte dos corpos após a perícia da Polícia Civil e a remoção dos corpos pelos militares do Corpo de Bombeiros.

O trânsito ficou interditado em ambos sentidos durante o trabalho das equipes.