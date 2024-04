Um homem, de 28 anos, suspeito de arrombar e furtar uma agência bancária foi localizado e preso na noite desse domingo (31/3) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O furto aconteceu no sábado (30/3) na cidade de Rio Piracicaba, no Centro de Minas. Com as imagens do circuito de segurança da loja, a Polícia Militar identificou três homens que danificaram a parede de acesso ao banco e furtaram três armas de fogo.

Depois de levantamento de informações, os militares chegaram até o endereço de um dos suspeitos no bairro Vila Recreio, em Betim. A casa foi cercada e, depois de algumas horas, um casal desembarcou de um carro que se aproximou do imóvel.

O homem foi abordado com uma arma de calibre 38 na cintura. Questionado, ele confirmou participação no crime. O revólver encontrado com ele foi identificado como uma das armas furtadas da agência bancária.

Segundo o homem, a segunda arma está com um colega e a terceira foi anunciada para venda. Dentro da casa, a polícia localizou uma réplica de arma de fogo e placas de identificação de carros.

O homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e adulteração de veículo.