Um homem de 41 anos foi executado e outro, de 51, foi baleado nas pernas, na tarde deste domingo (31/03), na Rua Nossa Senhora de Fátima, Bairro Água Branca, em Contagem, na Grande BH.

De acordo com o boletim de ocorrência, os militares receberam a informação de que um homem teria entrado em um bar e feito diversos disparos contra os clientes. Quando chegaram ao local, constataram que o homem de 41 anos estava sem vida dentro do estabelecimento. Isolaram o local e solicitaram uma equipe do Samu.

Em depoimento, o dono do bar disse que estava no local quando a vítima de 41 anos chegou e pediu um produto. No momento em que iria tirar a carteira para pagar, um homem se aproximou e efetuou os disparos. A vítima tentou correr para os fundos do estabelecimento.

Um cliente, o homem de 51 anos que estava próximo ao balcão, foi atingido nas pernas. O filho do cliente, que também estava no local, socorreu o pai e o levou para o hospital Mater Dei, em BH. Ele disse que ouviu cerca de 15 disparos e não conseguiu ver quem atirou.

O dono do bar contou aos militares que seu estabelecimento não tem câmeras de monitoramento. Além disso, no momento dos disparos, ficou deitado no chão e, por isso, não conseguiu identificar as características do autor. Sobre o homem que morreu, disse que não o conhecia e não era cliente do bar. Já o outro, que foi baleado na perna, era frequentador do estabelecimento.

O irmão da vítima que morreu foi até o bar reconhecer o corpo. Ele disse aos policiais que o irmão teria se envolvido em uma briga há cerca de duas semanas. O motivo da discussão seria uma dívida de R$ 500, que a vítima deveria entregar à mãe de um dos envolvidos. Após o fato, a vítima teria ficado desaparecida por uma semana. O irmão afirmou ainda que não sabia quem seriam os envolvidos na discussão. Relatou também que a vítima seria usuária de drogas e teve passagem pelo sistema prisional por roubo, lesão corporal, uso e consumo de drogas e ameaça.

Os militares fizeram diligências nas proximidades em busca de imagens que pudessem ajudar na identificação do autor dos disparos. A câmera de uma casa gravou um veículo que teria sido usado no crime. Após ter sido identificado, o dono do veículo afirmou afirmou não ter saído com o veículo neste domingo. Os militares então compararam as imagens com o automóvel e suspeitam que o veículo usado no crime seria clonado.

Briga de bar em Esmeraldas

Na tarde desse sábado (30/3), uma briga de bar terminou com um homem de 59 anos morto, no Centro de Esmeraldas, na Grande BH. Segundo o boletim de ocorrência, houve um desentendimento com troca de socos e luta corporal. O homem caiu no chão, foi socorrido para o hospital, mas morreu.

Imagens do estabelecimento mostram como tudo aconteceu. Um homem acionou uma viatura que patrulhava o local, pedindo ajuda para socorrer alguém que estava no chão.

Os militares levaram o homem ao hospital, mas a equipe médica constatou a morte e disse que a vítima tinha sinais de violência no queixo e na cabeça.

Outra equipe foi ao bar para tentar identificar o autor. O suspeito compareceu à unidade policial acompanhado de seu advogado. Ele foi preso em flagrante. Contou que estava no bar, a vítima se aproximou e começou a importuná-lo. O homem o teria empurrado e ele revidou.

A vítima, então, teria lhe dado um soco na cabeça. O autor revidou e acertou o rosto da vítima que caiu com as costas no chão. Ele teria saído do local e ido até a casa da mãe, que fica próxima ao bar. Ao se apresentar à polícia, ele disse que conhecia a vítima de vista e que o ocorrido foi uma fatalidade, já que não queria matá-lo. Testemunhas corroboram o relato do autor.