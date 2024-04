Após mais de dez dias paralisada, as obras na cratera que se abriu no meio da avenida Presidente Eurico Dutra, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte, foram liberadas na última semana. A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou, nesta segunda-feira (1/4), que há a expectativa de que a liberação da via ocorra ainda nesta semana.

De acordo com o executivo municipal, técnicos trabalharam no local durante todo o fim de semana, exceto na sexta-feira da Paixão, para agilizar o processo.

Foram substituídos cerca de 80 metros de rede de drenagem pluvial. Também está sendo feita uma obra de compactação do solo com aplicação de uma camada de asfalto. O local ainda vai passar por mais uma vistoria para avaliar a ausência de possíveis abatimentos no terreno antes de realizar o serviço de recapeamento.

Interdição

A obra foi interditada após uma fiscalização da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego (SRTE-MG) realizada em 15 de março, quando foram constatadas irregularidades que colocavam os trabalhadores em risco, como a falta de isolamento nas bordas do buraco e escoramento do talude, corte inclinado feito para garantir a sustentação de um possível aterro.

Uma nova vistoria foi realizada dias depois, e a SRTE informou que todas as adequações para garantir a segurança foram realizadas. "O escoramento metálico, o guarda-copo e a sinalização já foram instalados", disse em nota. Na última quinta-feira (21/3), a superintendência havia feito uma nova fiscalização a pedido do executivo municipal, mas o desembargo da obra não foi autorizado por falta das devidas proteções solicitadas.

O buraco na Avenida Presidente Eurico Dutra, de aproximadamente 4,5 metros de profundidade, se abriu em 7 de março devido ao abatimento da rede de drenagem do local, que era antiga. Na ocasião, um carro foi engolido pela cratera.

O fluxo de veículos na região continua sendo afetado. A Avenida Presidente Eurico Dutra segue parcialmente livre desde 14 de março. No sentido Centro, o fluxo está liberado, mas no sentido bairro, a avenida continua interditada.