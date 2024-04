Veículos bateram e trânsito ficou complicado no Anel Rodoviário

Um engavetamento envolvendo cinco veículos complica o trânsito para quem passa pelo Anel Rodoviário no início da noite desta segunda-feira (1°). O acidente aconteceu embaixo do viaduto da avenida Carlos Luz, na região da Pampulha, no sentido Vitória da rodovia.

De acordo com testemunhas, o motorista do primeiro carro, um Fiat Argo, precisou frear repentinamente. O trânsito parou e os veículos que vieram atrás não conseguiram parar, causando o engavetamento.

A Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionadas. Ninguém ficou ferido.

Devido ao acidente, o congestionamento no Anel Rodoviário ultrapassa os 6km, chegando até o bairro Califórnia.