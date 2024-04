ALERTA

Chuva em BH: Defesa Civil faz alerta para queda de granizo

Alerta é válido até as 16h15 desta sexta em Belo Horizonte. Há possibilidade de chuva de até 20 mm, com raios e rajadas de vento em torno de 40 km/h até as 8h de sábado (6/4)