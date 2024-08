Um homem suspeito de soltar uma bomba em frente a loja de pet shop da ex-namorada, em Frutal, no Triângulo Mineiro, foi preso em Rifaina, no interior de São Paulo, no início da tarde deste domingo (11/8).





O crime aconteceu há cerca de uma semana. Câmera de segurança da loja flagrou o momento em que o suspeito, de dentro de um carro, arremessou o explosivo próximo à entrada do local. Em seguida, ele fugiu no veículo. Ao explodir, a bomba quebrou um vaso de planta que estava na calçada da loja.





Segundo o delegado Fabrício de Oliveira Altemar, o suspeito foi preso por descumprimento de medida protetiva e dano. “Contra ele havia dois mandados de prisão, um de recaptura do estado de São Paulo e um mandado de prisão preventiva por Frutal. A localização do homem aconteceu graças ao trabalho conjunto do setor de inteligência da PC e PM. Descobrimos que ele estava frequentando as cidades de Rifaina e Uberaba”, contou.

Tentou fugir a nado



O delegado declarou também que, segundo boletim de ocorrência da PM, no momento da prisão do suspeito, ele arremessou dois telefones celulares dentro do rio. “Ele foi abordado em um pier à beira do Rio Grande e tentou fugir a nado, mas não obteve êxito. Os policiais militares conseguiram prender o homem, bem como recuperar os dois celulares na água”, complementou.



Ameaças



A PM de Frutal informou na época do registro da ocorrência do lançamento da bomba que o suspeito e a vítima tiveram um relacionamento que durou apenas um mês, em 2017. O homem, porém, não teria aceitado o fim da relação e ficou perseguindo e ameaçando a ex-namorada. Por isso, ela já possuía uma medida protetiva contra ele.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia