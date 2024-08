A Polícia Civil de Canápolis, no Triângulo Mineiro, investiga a morte de um homem cujo corpo, decapitado, foi encontrado dentro de sua casa, no domingo (11/8). O cadáver estava dentro de um saco plástico.





Segundo o Boletim de Ocorrências (BO) da Polícia Militar, quando a equipe chegou à residência, encontrou um suspeito, um homem, com manchas de sangue espalhadas pelo corpo e sinais de embriaguez.





Segundo esse suspeito, a vítima teria ido à sua casa, bateu na porta e quando ele atendeu, o homem pediu ajuda para tirar a própria vida. Esse homem disse também que ele tinha colocado o corpo no saco plástico.





Depois disso, não quis falar mais nada, dizendo apenas que só voltaria a se manifestar perante um juiz.





Um vizinho, ao ser indago pela PM, contou que viu a vítima chegando à casa do suspeito, por volta do meio-dia e que logo depois, os dois começaram a discutir.





Uma segunda testemunha contou que tinha o costume de beber com o suspeito e a vítima, e que dias antes eles tiveram um desentendimento por causa de uma mulher.





O suspeito foi preso e levado à delegacia. A perícia esteve no local do crime e recolheu uma faca e um martelo que estavam sujos de sangue, provavelmente usados no crime.