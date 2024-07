Um homem, de 50 anos, foi encontrado decapitado na fazenda onde morava, em Inimutaba, nessa segunda-feira (22/7). O caso foi registrado como homicídio pela Polícia Militar (PM).





Segundo o boletim de ocorrência, a irmã da vítima relatou que foi até a propriedade, que pertence ao pai deles, para levar comida que tinha comprado ao irmão.





Ao se aproximar da casa, ela se deparou com a cabeça do irmão. Em seguida, encontrou o corpo dele na sala. Embora a porteira estivesse fechada, a porta da casa estava aberta, e a televisão, ligada. Nada foi levado do local.





A perícia da Polícia Civil (PCMG) esteve na fazenda e, após os trabalhos, liberou o corpo para o Posto Médico-Legal. Nenhum objeto que possa ter sido utilizado no crime foi encontrado.





De acordo com informações da PM, a vítima morava sozinha e fez contato com os familiares pela última vez na quarta-feira (17/7). Nenhum suspeito havia sido preso até o fechamento desta matéria.





A Polícia Civil está investigando o caso.