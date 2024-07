A BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE; HKEX: 06160; SSE: 688235), uma empresa global do setor de oncologia, anunciou hoje a inauguração de sua principal instalação nos EUA em Hopewell, N.J., no Princeton West Innovation Campus. As novas instalações contam com capacidades de fabricação de biológicos de última geração e um centro de pesquisa e desenvolvimento clínico que reforça o modelo diferenciado da empresa como inovadora em oncologia. Com mais de 30 moléculas em estágio clínico ou comercial, a instalação de 42 acres oferece flexibilidade para ampliar a produção de seus medicamentos inovadores hoje e no futuro, atendendo às necessidades dos pacientes com câncer.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20240723205116/pt/

BeiGene's flagship biologics manufacturing facility and clinical R&D center at the Princeton West Innovation Campus in Hopewell, N.J., is seen. (Photo: Business Wire)

"A BeiGene alcançou um crescimento global sem precedentes, e a adição de nossa instalação no Princeton West Innovation Campus oferece capacidades de fabricação e desenvolvimento clínico que fortalecerão ainda mais nossa estratégia diferenciada, que combina velocidade, eficiência e tecnologia para acelerar o avanço de medicamentos de qualidade para os pacientes", disse John V. Oyler, cofundador, presidente e CEO da BeiGene. "Estamos orgulhosos de fazer parte da comunidade biofarmacêutica de New Jersey, rica em talentos de pesquisa, desenvolvimento e fabricação. Esperamos aprofundar nossas parcerias com importantes instituições de pesquisa regionais enquanto avançamos com nosso robusto pipeline de medicamentos para hematologia e tumores sólidos de última geração e continuamos a nos destacar como líder global em inovação em oncologia".

O investimento de US$ 800 milhões da BeiGene é o resultado de um projeto de três anos para expandir a presença integrada da empresa nas áreas de fabricação e pesquisa e desenvolvimento nos EUA. A BeiGene criará centenas de empregos altamente especializados no local até o final de 2025. New Jersey é líder global em fabricação e P&D biofarmacêutica, com nove das 10 principais empresas de P&D do mundo presentes no estado. New Jersey conta com uma das maiores forças de trabalho em fabricação biofarmacêutica do país, e sua infraestrutura e conectividade garantem acesso a grandes mercados ao redor do mundo.

"Estou animado com a contribuição da BeiGene para o setor biofarmacêutico florescente de nosso estado", disse o Governador Phil Murphy. "A inauguração do campus principal da BeiGene destaca nosso compromisso com a inovação e a criação de empregos de alta tecnologia no Garden State. Aguardamos o impacto positivo que a BeiGene terá em nossa economia e os avanços que trarão para o tratamento do câncer. Esse investimento significativo reforça o papel de New Jersey como líder global em fabricação, pesquisa e desenvolvimento farmacêutico. Temos orgulho em apoiar a missão da BeiGene de desenvolver tratamentos acessíveis e disponíveis para pacientes com câncer em todo o mundo".

O local conta com aproximadamente 400.000 pés quadrados de capacidade dedicadaàfabricação de fármacos biológicos em estágio comercial, com espaço para expansão futura, permitindo flexibilidadeàmedida que o pipeline da BeiGene continua se desenvolvendo. As instalações complementam as capacidades de pesquisa e desenvolvimento clínico da BeiGene em estágio avançado, que impulsionaram a rápida ascensão da empresaàliderança global no setor de oncologia. A BeiGene construiu um dos pipelines oncológicos mais aprofundados e atraentes da indústria, abordando 80% dos tipos de câncer no mundo com modalidades inovadoras, como degradadores direcionados e conjugados de anticorpos (ADCs), além de anticorpos monoclonais e pequenas moléculas tradicionais. As novas instalações ampliam as capacidades existentes da BeiGene, permitindoàempresa produzir em grande escala, reduzindo custos, garantindo resiliência na cadeia de suprimentos, evitando disrupções globais, protegendo a capacidade e adaptando-se rapidamente às mais recentes modalidades inovadoras.

"Estou muito feliz em dar as boas-vindasàBeiGene em Hopewell Township. As novas instalações farmacêuticas avançadas da BeiGene representam um investimento significativo no futuro de nossa comunidade. Os medicamentos que salvarão vidas fabricados em Hopewell não apenas vão contribuir para o tratamento do câncer em nível global, mas também criarão empregos de alta tecnologia e bem remunerados, além de impulsionar nossa economia local", afirmou a Prefeita de Hopewell Township, Courtney Peters-Manning. "Estamos ansiosos pelo sucesso contínuo da empresa em Hopewell Township".

A BeiGene entende que a saúde das pessoas e a do planeta estão profundamente conectadas, e a empresa se dedica a minimizar seu impacto ambiental. Por isso, investiu em medidas sustentáveis tanto nos edifícios quanto na área de 42 acres ao redor, incluindo um sistema de aquecimento e resfriamento que utiliza água reciclada da estação de tratamento de esgoto local para as torres de resfriamento. As instalações também estão preparadas para energia solar, de acordo com nosso plano de sustentabilidade a longo prazo. Mais informações sobre as instalações, incluindo recursos multimídia, estão disponíveis on-line em: https://www.beigene.com/hopewell.

Sobre a BeiGene

A BeiGene é uma empresa global de oncologia que está descobrindo e desenvolvendo tratamentos inovadores, mais acessíveis e acessíveis para pacientes com câncer em todo o mundo. Com um amplo portfólio, estamos acelerando o desenvolvimento de nossa diversa linha de terapêuticos inovadores por meio de nossas capacidades internas e colaborações. Estamos comprometidos em melhorar radicalmente o acesso a medicamentos para muito mais pacientes que precisam deles. Nossa crescente equipe global de mais de 10.000 colegas abrange cinco continentes. Para saber mais sobre a BeiGene, acesse www.beigene.com e siga-nos no LinkedIn, X (anteriormente conhecido como Twitter), Facebook e Instagram.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas, nos termos do Private Securities Litigation Reform Act de 1995 e outras leis federais de valores mobiliários, incluindo declarações sobre a capacidade das instalações de Hopewell para expandir e fortalecer a presença global da empresa; a capacidade da BeiGene de aprofundar relacionamentos com instituições de pesquisa regionais relevantes; e os planos, compromissos, aspirações e metas da BeiGene, sob o título “Sobre a BeiGene”. Os resultados reais podem diferir materialmente daqueles indicados nas declarações prospectivas devido a vários fatores importantes, incluindo a capacidade da BeiGene de demonstrar a eficácia e segurança de seus candidatos a medicamentos; os resultados clínicos para seus candidatos a medicamentos, que podem não suportar desenvolvimento adicional ou aprovação para comercialização; ações de agências reguladoras, que podem afetar o início, o cronograma e o andamento dos ensaios clínicos e da aprovação para comercialização; a capacidade da BeiGene de alcançar sucesso comercial para seus medicamentos e candidatos a medicamentos, se aprovados; a capacidade da BeiGene de obter e manter a proteção da propriedade intelectual de seus medicamentos e tecnologias; a dependência da BeiGene de terceiros para conduzir o desenvolvimento, fabricação, comercialização e outros serviços relacionados aos medicamentos; a experiência limitada da BeiGene na obtenção de aprovações regulatórias e na comercialização de produtos farmacêuticos; a capacidade da BeiGene de obter financiamento adicional para operações e completar o desenvolvimento de seus candidatos a medicamentos e alcançar e manter a rentabilidade; e os riscos mais detalhadamente discutidos na seção intitulada “Fatores de risco” no relatório trimestral mais recente da BeiGene no Formulário 10-Q, bem como discussões sobre riscos potenciais, incertezas e outros fatores importantes em arquivos subsequentes da BeiGene na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Todas as informações neste comunicado de imprensa são datadas do dia deste comunicado, e a BeiGene não assume a obrigação de atualizar tais informações, a menos que exigido por lei.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240723205116/pt/

Investidores:

Liza Heapes

+1 857-302-5663

ir@beigene.com

Mídia:

Kyle Blankenship

+1 667-351-5176

media@beigene.com

Para acessar os recursos de mídia da BeiGene, acesse nosso site de notícias e mídia.