A 2ª edição do Arraiá da Liberdade será realizada de quinta-feira (25/7) a sábado (27/7) no Palácio das Artes, no Centro de Belo Horizonte. O evento faz parte da programação do Palco Aberto, do Centro de Formação Artística e Tecnológica (Cefart), e terá entrada gratuita. Além disso, o Arraiá integra as atividades do Minas Junina, que se encerram em 31 de julho.





Os três dias de evento terão em seu cardápio comidas típicas dos festejos juninos, como caldos de feijão e mandioca, canjica, pamonha, milho cozido, pé de moleque, quentão, vinho quente, bolo de fubá, broa de milho, paçoca, curau, pipoca, cocada, arroz doce, torresmo, pastel de angu, queijo com goiabada e espetinho de carne.





De acordo com o secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Leônidas de Oliveira, o evento coloca Minas Gerais como um destino na temporada de frio. “O Minas Junina representa a consolidação do estado como um destino (para a temporada) de frio, um destino de manifestação da cultura popular que, em terras mineiras, têm características muito próprias nessa junção da fogueira, dos povos originários, da cultura negra e dessa cozinha estritamente híbrida”, declara.





Programação

O evento começa na quinta-feira, às 18h, com a quadrilha Dú Tadeu. Logo depois, às 19h, o Arraiá recebe o Trio Lampião. Para fechar o dia, a DJ Bruna Castro promete trazer a musicalidade brasileira para o palco.





Na sexta, o evento continua com a apresentação da quadrilha Sangê de Minas a partir das 18h. Em seguida, a banda Xote das Meninas continua as programações. Às 19h30, o evento segue com o trio Manacá de Serra, grupo que promete trazer muito forró.





Seguindo com a programação da sexta, às 20h30, outra apresentação de dança se inicia com a quadrilha Sertão Dourado. A partir das 21h, o Arraiá Du Sagrado encerra as quadrilhas da noite. Já o último show acontece logo em seguida, com a DJ Naty Nonato.





O último dia de evento é no sábado, a partir das 15h. A primeira apresentação acontece às 16h com a quadrilha Alvorecer Junino, seguida da Pipoca Doce, às 16h30.





O dia terá ainda quitutes especiais com a Cozinha Viva, da Gasmig. O espaço é preparado pelo chef Márcio Almeida, que abrirá seu livro de receitas.





No início da noite, às 18h, a programação segue com Aline Calixto e a apresentação do “Clara Viva no Forró”. Às 19h30, haverá apresentação de Wilson Dias e, logo em seguida, o DJ Fred Lavorato.

Minas Junina

O programa conhecido como Minas Junina foi lançado no ano passado, com programação entre os dias 1° de junho e 31 de julho. O intuito é valorizar, estruturar e promover as festas populares que acontecem entre os meses de junho e julho em Minas Gerais.





Serviço





Data: de quinta-feira a sábado

Horário: A partir das 18h na quinta e na sexta e a partir das 15h no sábado

Local: Jardins Internos do Palácio das Artes – Avenida Afonso Pena, 1537 – Centro

Entrada: gratuita

* Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata